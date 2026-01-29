ЧеЗа?.. Наезды Зеленского на Лукашенко - отчаянный вой уходящей власти или игра Киева на обострение?

Очередное обострение случилось у господина Зе в отношении официального Минска и Будапешта.

Почему вдруг Владимир Александрович резко наехал на Президента Беларуси Александра Лукашенко и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, зачем вспомнил собаку главы Беларуси Умку, белорусский народ и прочие вещи, над которыми смеялись даже прибалтийские "тигры", точнее, лидеры прибалтийских "вымиратов". Что еще назаявлял Зеленский, попробовали разобраться журналист-новостник Александр Хоровец и историк-обозреватель Артем Строганов в подкасте "ЧеЗа?"

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8870bb7c-b864-401b-a4ae-bcc4455ccc58/conversions/9c716e3f-d7de-4b27-971b-be2b36a8871d-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8870bb7c-b864-401b-a4ae-bcc4455ccc58/conversions/9c716e3f-d7de-4b27-971b-be2b36a8871d-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8870bb7c-b864-401b-a4ae-bcc4455ccc58/conversions/9c716e3f-d7de-4b27-971b-be2b36a8871d-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8870bb7c-b864-401b-a4ae-bcc4455ccc58/conversions/9c716e3f-d7de-4b27-971b-be2b36a8871d-xl-___webp_1920.webp 1920w

Зеленский и его атака: диктаторы, Умка и "свободная" Украина

Зеленский внезапно вспомнил про "диктатора" Лукашенко, "несвободную" Беларусь, белорусский народ и даже собаку Умку, про то, что Беларусь, оказывается, должна жить по лекалам едва ли не Украины - свободной, демократической, независимой, но, к сожалению, воюющей, где погибают солдаты "главнокомандюка".

Аналогичный "наезд" достался и Виктору Орбану - венгерский премьер был назван Зеленским чуть ли не засранцем. Что он этим хочет - позлить белорусского лидера? Но, пожалуй, все проще: Орбан и Лукашенко - ближайшие соратники российского президента Владимира Путина, а к тому же война идет к логическому завершению, и так или иначе, но стороны начинают договариваться, но кому война, а кому - мать родная. Так вот мать родная - это наверняка о Зеленском, потому что ему точно невыгодно, чтобы этот конфликт заканчивался, ведь в противном случае выпадут скелеты из шкафов и обнажат истинную личину этого великого украинского "предводителя".

Ретроспектива: от актера-миротворца до обманщика России

Для большего понимания материала стоит зайти с короткой ретроспективы. Когда Зеленский в 2019-м пришел к власти, он "ехал" на волне мира: русский язык - второй государственный, Донбасс и Луганск - Украина, и война должна закончиться на любых условиях. Была даже грустная фотография у памятника деду-ветерану Великой Отечественной войны. Актер-Зеленский, он же медийный человек, играл роль миротворца, обещал интеграцию востока и запада, дружбу со всеми.

Но после нормандской четверки в Женеве, где он встречался с Путиным (был тогда еще и президент Франции Эммануэль Макрон), все перевернулось.

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/fdda46a3-aca1-443c-ba6d-649d35bf853f/conversions/4f20907b-ef99-440a-920f-4a5e6b554215-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/fdda46a3-aca1-443c-ba6d-649d35bf853f/conversions/4f20907b-ef99-440a-920f-4a5e6b554215-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/fdda46a3-aca1-443c-ba6d-649d35bf853f/conversions/4f20907b-ef99-440a-920f-4a5e6b554215-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/fdda46a3-aca1-443c-ba6d-649d35bf853f/conversions/4f20907b-ef99-440a-920f-4a5e6b554215-xl-___webp_1920.webp 1920w

Это в том числе неизбежно привело к СВО. Что касается заявлений Зеленского, то тут украинские эксперты - от пробанковских до пророссийских - в один голос говорят, что такие высказывания Зеленского являются крайне невыгодным шагом.

Буданов на посту: карт-бланш змагарам и оппозиции

Дело в том, что, по мнению большинства украинских политтехнологов и экспертов, когда ушел с поста глава офиса Зеленского Андрей Ермак, который хоть как-то его одергивал и мог удержать от эйфории вкинуть не очень приятные слова в инфополе, пришел Буданов - фанат белорусских змагаров и оппозиции. С тех пор со стороны офиса господина Зе был некий карт-бланш и можно было идти на медийное "примирение" с беглыми белорусами.

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0843ad15-90e0-43ec-a813-18161417bfd1/conversions/092b340f-d958-4d13-b600-7550667af9b9-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0843ad15-90e0-43ec-a813-18161417bfd1/conversions/092b340f-d958-4d13-b600-7550667af9b9-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0843ad15-90e0-43ec-a813-18161417bfd1/conversions/092b340f-d958-4d13-b600-7550667af9b9-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0843ad15-90e0-43ec-a813-18161417bfd1/conversions/092b340f-d958-4d13-b600-7550667af9b9-xl-___webp_1920.webp 1920w

Буданов, будучи новым главой администрации Зеленского, поехал в Вашингтон с Рустемом Умеровым, Давидом Арахамией. Они о чем-то договорились, и, по слухам, договор был следующего характера.

Вашингтон предложил тогдашней уже новой делегации поддержать США в части, касающейся аннексии Гренландии. Арахамия и Умеров передали это Зеленскому. И вроде бы все они были согласны поддержать президента США, но сутки спустя в Киеве заявили о "территориальной независимости" Гренландии, ибо в таком случае кейс с Крымом бы подорвался.

Гренландия как триггер: как переобулся Зеленский и "наехал" на Орбана и Лукашенко

Очевидно, Зеленскому позвонили из ЕС и сказали: "США больше не помогают, мы дадим снаряды и деньги, но скажи, что Гренландия принадлежит не Трампу, а Дании". Он послушался и вкинул этот нарратив. Затем попросили дискредитировать Совет мира, потому что станы ЕС туда не входят, кроме тех, которые и так "рукопожатные" в Вашингтоне, в том числе и Венгрия.

Начали с тех, кого не так уж жалко для них, глобалистов-соросятников. Так и получились под ударом Лукашенко и Орбан.

Тут стоит заметить интересную фишку: в ЕС понимают, что если бы "наезд" на Трампа произошел со стороны них или Великобритании, то американский президент обиделся бы, что потянуло бы целый шлейф других событий. А тут Зеленскому, как "жертве агрессии", можно говорить все, что хочется, а европейцам-дипломатам - нет, ведь у них же солидарность и прочее, поэтому Зеленский и вкинул этот нарратив о Лукашенко, тем самым дискредитировал Совет мира, потому что глава Беларуси одним из первых анонсировал вступление туда своей страны.

Что касается премьер-министра Венгрии, то Трамп лично в письме своей рукой написал имя Виктор, что подчеркнуло его уважение к нему.

Дискредитация Совета мира, или Зеленский - Петрушка глобалистов

Зеленского, в сущности, используют как марионетку. ЕС призывает его озвучить нарратив, который якобы Евросоюз поддержит и тем самым будет давить на Трампа. И это, кажется, часть большого сценария (от событий в Миннесоте до "сакральных жертв"), чтобы сместить президента Америки или объявить ему импичмент в ноябре на выборах в Конгресс, хотя все прекрасно понимают, что пока давить на Трампа относительно бесполезно. Отсюда напрашивается логичный вывод: Евросоюз сбросил Зеленского со счетов, но дал команду "фас" на Лукашенко и Орбана, а по сути, на Трампа и его администрацию.

Стоит заметить, что даже вице-президент США Джей Ди Вэнс попал под раздачу - по нему приспешники Зеленского прошлись катком в социальных сетях.

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ce965d0e-eb27-489c-b540-702108c5c691/conversions/bcb278dd-9fd9-4f92-9899-fbab68eb9ce1-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ce965d0e-eb27-489c-b540-702108c5c691/conversions/bcb278dd-9fd9-4f92-9899-fbab68eb9ce1-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ce965d0e-eb27-489c-b540-702108c5c691/conversions/bcb278dd-9fd9-4f92-9899-fbab68eb9ce1-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ce965d0e-eb27-489c-b540-702108c5c691/conversions/bcb278dd-9fd9-4f92-9899-fbab68eb9ce1-xl-___webp_1920.webp 1920w

Реакция Беларуси на "тявканье" Зеленского - молчание белорусского лидера

К слову, белорусское правительство на слова Зеленского отреагировало достойно. Пресс-секретарь Президента Беларуси Наталья Эйсмонт заявила, что на лицемерные вбросы они не реагируют, да и вообще Беларусь это мало волнует. Белорусский лидер, кстати, также молчит, ведь он относится к Зеленскому по-отечески. Заметим и тот факт, что кто такой Зеленский по сравнению с Александром Лукашенко.