ЧеЗа?.. Вундерваффе для Украины: СВР РФ рассекретила план Запада по передаче Киеву ядерного оружия

24 февраля 2026 года взорвалась очередная информационная бомба, которую, как это часто бывает, можно рассматривать либо как гениальный вброс, либо как преждевременное раскрытие тайны. Бомба - заявление Службы внешней разведки Российской Федерации о совместной проработке англосаксов и французов плана передачи киевскому режиму вундерваффе - ядерного оружия.

По традиции в подкасте "ЧеЗа?" журналист-новостник Александр Хоровец, историк-обозреватель Артем Строганов проанализировали, что же на самом деле стоит за этой информацией - где здесь правда, а где - хитросплетение политических игр.

"Все кремлевская пропаганда" - что о сообщении СВР пишут на Западе

В западных изданиях реакция предсказуемо однотонная: российские разведчики опять вкинули дезинформацию, чтобы выставить Украину, Великобританию и Францию в негативном свете, ведь переговоры по урегулированию украинского конфликта заходят в тупик, а вброс якобы поможет России развернуть все для себя в выгодное положение.

Вопрос только один: не считается ли это действительно кому-то выгодной медиабомбой в инфополе?..

Турчинов, Аваков и десятилетний сериал о ядерке

Чтобы разобраться в этом вопросе, следует переключиться на украинское медиаполе. После мониторинга более десятка ведущих, в первую очередь, украинских политтехнологов и экспертов вышла забавная картина: все говорят одно и то же - "англичане с французами передадут Украине сразу ядерное оружие", хотя в заявлении СВР черным по белому указана или передача "грязной бомбы", или непосредственно ядерного оружия.

Мало кто вспоминает, но уже были похожие заявления по поводу ядерного оружия в 2015-м, 2017-м годах от уже бывшего министра внутренних дел Украины Арсена Авакова и экс-секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова о готовности Киева создать "грязную" атомную бомбу либо о готовности ее применить.

"Грязная" бомба создается из отходов атомных электростанций, а их пока в Украине работает три, поэтому отходов - завались. СВР также говорит и о том, что будут передавать средства доставки, а не как таковое ядерное оружие", - рассказал Артем Строганов.

СВР РФ приводит в пример боеголовку TN75 от баллистической ракеты подводных лодок М51.1.

А теперь самое вкусное - история 2015 года. Тогда Александр Турчинов заявил в ходе одного из интервью: "Мы будем использовать все имеющиеся у нас ресурсы, в том числе для создания эффективного оружия. Я не считаю, что это стоит того, чтобы об этом говорили в прямом эфире или создавали на этом какие-то информационные сообщения. Это закрытые военно-технические программы, которые мы будем реализовывать". А через пару недель выдвинул опровержение, мол, Россия нагнетает обстановку, и ничего такого сказано не было. В принципе, это классика.

То же самое было и с Аваковым. В видео, выложенном в 2017 году, он (как глава МВД командовал в том числе и нацбатальонами) сообщил о создании ими "грязной" бомбы из отходов с АЭС. А потом Арсен Борисович вдруг стал отрицать, что такие разработки ведутся в Украине. Но в начале СВО Генштаб Российской Федерации упоминал о биолабораториях и неких боевых комарах на территории Украины. "Все хохотали над этим, ведь такого быть не может. Смеялись, что какие-то "кретины" работают в Службе внешней разведки России", - отметил Артем Строганов. А пару месяцев назад США подтвердили наличие на территории Украины биолабораторий. Они упоминались даже в делах Эпштейна в качестве условного места для евгеники - выведения людей.

Зеленский и похороны безъядерного статуса Украины

И вот вишенка на торте - когда Зеленский только пришел к власти, он публично начал отказываться от Будапештского меморандума. Того самого, где четко прописано невладение Украиной ядерным оружием.

На условиях, прописанных в декларации и в Будапештском меморандуме, Россия готова была сотрудничать с Украиной, но после "майдана гідності" в 2014 году все договоренности сошли на нет.

Медведев, Ушаков и сигнал Трампу

К слову, заместитель руководителя Совета безопасности России Дмитрий Медведев четко дал понять: "если Франция и Британия передадут киевскому нацистскому режиму ядерные технологии, то это радикально изменит ситуацию", в связи с чем Россия оставит за собой право применить нестратегическое ядерное оружие.

Одновременно помощник президента России во внешнеполитических вопросах Юрий Ушаков анонсировал доведение позиций РФ по этому вопросу до администрации президента США Дональда Трампа.

А совсем недавно возник еще один любопытный факт. Посол Украины в США Ольга Стефанишина сообщила, что администрация Трампа предупредила Украину о недопустимости нанесения ударов по целям на территории РФ, которые могут нанести ущерб экономическим интересам США.

Так делала СВР вброс или нет?