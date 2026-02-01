Число безработных в Германии превысило 3 млн человек - это самый высокий показатель для страны за последние 12 лет.

Только в январе количество нетрудоустроенных граждан выросло почти на 185 тыс. Общий уровень безработицы в крупнейшей экономике Европы составляет более 6,5 %.

Обеспокоен ситуацией даже немецкий канцлер Мерц. Он назвал тревожным сигналом рост числа безработных и волну банкротств в ФРГ. При этом признал, что мер правительства пока недостаточно для улучшения ситуации.