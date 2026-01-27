Число погибших от непогоды в США выросло до 45 человек

В США, к сожалению, не так хорошо справляются с последствиями непогоды. Там по последним данным погибли 45 человек из-за последствий снежного шторма и морозов.

Только в Нью-Йорке 10 человек замерзли на улице. Предупреждение о непогоде затронуло 185 млн жителей, более 1 млн потребителей электроэнергии остались без света.

Компания American Airlines отменила свыше 9 тыс. рейсов по всей стране, назвав бурю самым разрушительным штормом за всю 100 летнюю историю перевозчика.