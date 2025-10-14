3.69 BYN
Число жертв пожара в Бангладеш возросло до 16
Автор:Редакция news.by
Число погибших при пожаре в столице Бангладеш Дакке возросло до 16, пишет ТАСС со ссылкой на газету The Daily Star.
Ранее сообщалось о девяти погибших.
Инцидент произошел в районе Рупнагар. Пожар охватил здание швейной фабрики и соседний склад химикалий. По предварительной информации экстренных служб, к пожару привел сильный взрыв высокотоксичного газа, отравление которым в основном и стало причиной гибели людей.
Как указывает издание, из-за угрозы отравления ядовитыми парами пожарные расчеты не могут приблизиться к очагу огня.