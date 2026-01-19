Число жертв железнодорожной катастрофы в Испании выросло до 41

Испания скорбит по погибшим в железнодорожной катастрофе. По последним данным, жертвами трагедии стали 41 человек, 122 получили травмы.

ЧП произошло вечером 18 января. Пассажирский поезд столкнулся со встречным составом. Официальных комментариев по поводу причин пока нет. Однако по данным агентства Рейтер, в стыке рельсов был выявлен износ соединительной накладки. Как считают специалисты, неисправность возникла уже давно. Однако дефект никто устранять не спешил.