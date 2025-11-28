ЧП на Игналинской АЭС: МЧС Беларуси работает на границе

Власти Вильнюса молчат о пожаре на Игналинской АЭС. В западных СМИ также тишина.

Возгорание на Игналинской АЭС произошло во вторник, 25 ноября. Согласно нормам МАГАТЭ, обязательны уведомления о любых инцидентах на АЭС. Более того, сопредельные страны должны получать всю информацию.

Недалеко от белорусско-литовской границы уже работает белорусская служба химической и радиационной защиты. Спасатели при необходимости готовы оказать помощь литовским коллегам.

Игналинская атомная электростанция находится в нескольких километрах от границы с Беларусью. Не работает станция порядка 15 лет, о ее состоянии литовский власти не сообщают, впрочем, как и не сообщили о ЧП, произошедшем 25 ноября.

Граница news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3b82e719-59c0-41c8-b220-d4e265b8b4a5/conversions/e600e335-6d51-497a-9d92-8d3fddfb9f8f-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3b82e719-59c0-41c8-b220-d4e265b8b4a5/conversions/e600e335-6d51-497a-9d92-8d3fddfb9f8f-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3b82e719-59c0-41c8-b220-d4e265b8b4a5/conversions/e600e335-6d51-497a-9d92-8d3fddfb9f8f-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3b82e719-59c0-41c8-b220-d4e265b8b4a5/conversions/e600e335-6d51-497a-9d92-8d3fddfb9f8f-xl-___webp_1920.webp 1920w

МЧС осуществляет постоянный мониторинг обстановки на территории Браславского района. Дополнительно сюда были направленны подразделения и специалисты центра химической радиационной защиты отряда спецназначения "ЗУБР" для контроля уровня организационного фона.

Александр Кляус, замначальника Центра химической и радиационной защиты РОСН "ЗУБР" МЧС Беларуси:

"Здесь провели измерение мощности эквивалентной дозы гамма-излучения. Убедились, что фоновое значение по мощности дозы гамма-излучения не превышено. Загрязнение территории Республики Беларусь не произошло".

Возгорание произошло на территории комплекса первичной переработки радиоактивных отходов. Протоколы МАГАТЭ требуют немедленного уведомления о любых инцидентах на АЭС, включая пожар. Сопредельные страны обязаны получать данные согласно конвенциям "О раннем оповещении" и "О помощи при ядерной аварии". Также сопредельные страны должны активировать свои национальные системы радиационного мониторинга.

Александр Худолеев, первый заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Беларуси:

"МЧС проинформировало литовскую сторону о готовности оказать необходимую помощь в ликвидации последствий инцидента. В соответствии с двухсторонним белорусско-литовским договором запросило сведения о происшедшей чрезвычайной ситуации на Игналинской атомной электростанции. Данные сведения необходимы для того, чтобы оценить угрозу возникновение радиационных последствий и принять исчерпывающие меры безопасности. На данный момент ответа от литовской стороны не поступало".

Насколько любят в Литве громкие заголовки про Беларусь, на столько мертвецки тихо в их инфополе по поводу ЧП на их же АЭС. В свое время литовские власти во все горло кричали об опасности строительства белорусской станции. Впрочем, европейская "гласность" никого уже не удивляет.

Никита Мендкович, политолог, глава Евразийского аналитического клуба (Россия):

"Инцидент на атомной электростанции в Литве еще раз показывает, что западные ядерные технологии, системы безопасности, системы обеспечения работы электростанции стремительно деградируют. Именно с этим связаны агрессивные усилия Запада по очернению российских атомных проектов, в том числе работы Росатома в других странах, включая Турцию, Казахстан, Узбекистан. Россия и дружественные ей государства сейчас развивают технологии за счет интеллекта граждан, научной традиции, накопления технологического опыта. Запад на текущий момент слишком погрузился в решение всех своих проблем с помощью колониальной агрессии. Этим объясняются участившиеся инциденты".

Игналинская АЭС news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/668fc9b8-cd14-4913-a85b-d5e778af5a2a/conversions/524e1635-668c-4981-8ff6-7b36d0469581-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/668fc9b8-cd14-4913-a85b-d5e778af5a2a/conversions/524e1635-668c-4981-8ff6-7b36d0469581-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/668fc9b8-cd14-4913-a85b-d5e778af5a2a/conversions/524e1635-668c-4981-8ff6-7b36d0469581-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/668fc9b8-cd14-4913-a85b-d5e778af5a2a/conversions/524e1635-668c-4981-8ff6-7b36d0469581-xl-___webp_1920.webp 1920w

Эксперты сходятся во мнении, что Игналинская АЭС могла работать безо всяких проблем еще минимум 5 лет. При этом на сегодняшний день объем производства электроэнергии в Литве составляет от 30 до 40 %. Все остальное приходится импортировать.

Александр Посталовский, замдиректора по научной работе Института социологии НАН Беларуси:

"В отличие от Литвы Беларусь решила пойти собственным путем энергетического развития, чтобы не иметь энергетической зависимости от иных государств. Энергетическая безопасность - это в какой-то степени развитие национальной безопасности. Когда страна обеспечивает потребности населения в энергетической сфере, соответственно, развивается и экономика. Литовская сторона в свое время просто отказалась от этого наследия, взамен предпочтя такую опцию, как вступление в Европейский союз".