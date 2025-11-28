3.72 BYN
2.92 BYN
3.38 BYN
ЧП на Игналинской АЭС: МЧС Беларуси работает на границе
Власти Вильнюса молчат о пожаре на Игналинской АЭС. В западных СМИ также тишина.
Возгорание на Игналинской АЭС произошло во вторник, 25 ноября. Согласно нормам МАГАТЭ, обязательны уведомления о любых инцидентах на АЭС. Более того, сопредельные страны должны получать всю информацию.
Недалеко от белорусско-литовской границы уже работает белорусская служба химической и радиационной защиты. Спасатели при необходимости готовы оказать помощь литовским коллегам.
Игналинская атомная электростанция находится в нескольких километрах от границы с Беларусью. Не работает станция порядка 15 лет, о ее состоянии литовский власти не сообщают, впрочем, как и не сообщили о ЧП, произошедшем 25 ноября.
МЧС осуществляет постоянный мониторинг обстановки на территории Браславского района. Дополнительно сюда были направленны подразделения и специалисты центра химической радиационной защиты отряда спецназначения "ЗУБР" для контроля уровня организационного фона.
Александр Кляус, замначальника Центра химической и радиационной защиты РОСН "ЗУБР" МЧС Беларуси:
"Здесь провели измерение мощности эквивалентной дозы гамма-излучения. Убедились, что фоновое значение по мощности дозы гамма-излучения не превышено. Загрязнение территории Республики Беларусь не произошло".
Возгорание произошло на территории комплекса первичной переработки радиоактивных отходов. Протоколы МАГАТЭ требуют немедленного уведомления о любых инцидентах на АЭС, включая пожар. Сопредельные страны обязаны получать данные согласно конвенциям "О раннем оповещении" и "О помощи при ядерной аварии". Также сопредельные страны должны активировать свои национальные системы радиационного мониторинга.
Александр Худолеев, первый заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Беларуси:
"МЧС проинформировало литовскую сторону о готовности оказать необходимую помощь в ликвидации последствий инцидента. В соответствии с двухсторонним белорусско-литовским договором запросило сведения о происшедшей чрезвычайной ситуации на Игналинской атомной электростанции. Данные сведения необходимы для того, чтобы оценить угрозу возникновение радиационных последствий и принять исчерпывающие меры безопасности. На данный момент ответа от литовской стороны не поступало".
Насколько любят в Литве громкие заголовки про Беларусь, на столько мертвецки тихо в их инфополе по поводу ЧП на их же АЭС. В свое время литовские власти во все горло кричали об опасности строительства белорусской станции. Впрочем, европейская "гласность" никого уже не удивляет.
Никита Мендкович, политолог, глава Евразийского аналитического клуба (Россия):
"Инцидент на атомной электростанции в Литве еще раз показывает, что западные ядерные технологии, системы безопасности, системы обеспечения работы электростанции стремительно деградируют. Именно с этим связаны агрессивные усилия Запада по очернению российских атомных проектов, в том числе работы Росатома в других странах, включая Турцию, Казахстан, Узбекистан. Россия и дружественные ей государства сейчас развивают технологии за счет интеллекта граждан, научной традиции, накопления технологического опыта. Запад на текущий момент слишком погрузился в решение всех своих проблем с помощью колониальной агрессии. Этим объясняются участившиеся инциденты".
Эксперты сходятся во мнении, что Игналинская АЭС могла работать безо всяких проблем еще минимум 5 лет. При этом на сегодняшний день объем производства электроэнергии в Литве составляет от 30 до 40 %. Все остальное приходится импортировать.
Александр Посталовский, замдиректора по научной работе Института социологии НАН Беларуси:
"В отличие от Литвы Беларусь решила пойти собственным путем энергетического развития, чтобы не иметь энергетической зависимости от иных государств. Энергетическая безопасность - это в какой-то степени развитие национальной безопасности. Когда страна обеспечивает потребности населения в энергетической сфере, соответственно, развивается и экономика. Литовская сторона в свое время просто отказалась от этого наследия, взамен предпочтя такую опцию, как вступление в Европейский союз".
Как не раз отмечал Президент Беларуси Александр Лукашенко, соседей не выбирают. Несмотря на все политические распри, в таких вопросах, как атомная безопасность, замалчивать даже для Европы - перебор. Горький опыт Чернобыля ничему не научил. Несмотря ни на что, белорусская сторона в любом случае готова оказать помощь по запросу.