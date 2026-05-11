ЧП в Катманду: во время приземления у лайнера Turkish Airlines загорелись стойки шасси
Автор:Редакция news.by
ЧП с самолетом Turkish Airlines произошло в аэропорту Катманду. Как стало известно, во время приземления у лайнера загорелись стойки шасси.
Пассажиров пришлось эвакуировать с помощью надувных трапов прямо на взлетно-посадочную полосу. Два человека в результате инцидента получили легкие травмы.
В качестве основных версий происшествия - техническая неисправность тормозной системы либо слишком жесткое касание полосы при посадке.