Что могло стать причиной кибератаки на сайт МИД России

Сайт Министерства иностранных дел России подвергся беспрецедентному по масштабу киберудару. Атака началась с утра и совпала с началом саммита БРИКС в Казани. И это далеко не случайность.

Мария Захарова, официальный представитель МИД России:

"В этой связи мы рекомендуем следить за официальными аккаунтами МИД России в социальных сетях для получения актуальной информации о российской внешней политике. Мы полагаем, что такого рода враждебное воздействие может быть связано с успешно проходящими в эти дни в Казани мероприятиями по линии саммита БРИКС".