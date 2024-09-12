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Что могло стать причиной кибератаки на сайт МИД России
Сайт Министерства иностранных дел России подвергся беспрецедентному по масштабу киберудару. Атака началась с утра и совпала с началом саммита БРИКС в Казани. И это далеко не случайность.
Мария Захарова, официальный представитель МИД России:
"В этой связи мы рекомендуем следить за официальными аккаунтами МИД России в социальных сетях для получения актуальной информации о российской внешней политике. Мы полагаем, что такого рода враждебное воздействие может быть связано с успешно проходящими в эти дни в Казани мероприятиями по линии саммита БРИКС".
В ведомстве временно прекратили трансляцию брифинга, чтобы не увеличивать нагрузку на сайт. По данным аналитиков компании по кибербезопасности StormWall, Россия вошла в десятку основных целей хакеров в III квартале 2024 года.
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