Cловакия попросила Хорватию пропустить российскую нефть по трубопроводу "Адрия"

Cловакия из-за приостановки прокачки нефти по трубопроводу "Дружба" попросила Хорватию пропустить российскую нефть по трубопроводу "Адрия". К просьбе присоединилась и Венгрия, которая также столкнулась с прекращением поставок.

Обе страны получили разрешение продолжить закупку черного золота из России, невзирая на санкции Брюсселя, но с начала февраля транспортировка сырья прекратилась.