Cловакия попросила Хорватию пропустить российскую нефть по трубопроводу "Адрия"
Автор:Редакция news.by
Cловакия из-за приостановки прокачки нефти по трубопроводу "Дружба" попросила Хорватию пропустить российскую нефть по трубопроводу "Адрия". К просьбе присоединилась и Венгрия, которая также столкнулась с прекращением поставок.
Обе страны получили разрешение продолжить закупку черного золота из России, невзирая на санкции Брюсселя, но с начала февраля транспортировка сырья прекратилась.
В Будапеште отметили, что нефтепровод "Дружба" готов возобновить работу, однако Украина отказывается это делать.