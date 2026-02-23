3.73 BYN
CNN: В случае атаки на Иран трейдеры ждут подорожания нефти
Автор:Редакция news.by
Биржевые трейдеры США полагают, что атака на Иран приведет к резкому росту цен на нефть, сообщает CNN. Баррель может взлететь до 120 долларов.
Если же персы, как они грозятся, перекроют Ормузский пролив, мировые рынки ожидает настоящий ценовой шок с ростом котировок до небывалых высот.
Танкеры ежедневно везут через Ормуз 21 млн баррелей нефти и 10 млрд куб. м газа, все они направляются в Китай и Европу. Нарушение графика поставок станет для них серьезным ударом по экономике.
Главным же следствием роста нефтяных цен будет небывалый всплеск инфляции в масштабах планеты.