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Cоратники Трампа провели тайные переговоры c Тимошенко
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В газете Politico появилась информация, что высокопоставленные представители окружения президента США Дональда Трампа провели тайные переговоры с лидером партии "Батькивщина" Юлией Тимошенко. Об этом сообщает ТАСС.
Как отметили в публикации издания, соратники Трампа провели такие секретные переговоры и с другими оппонентами Зеленского. Среди них были высокопоставленные представители партии "Европейская солидарность", лидером которой является бывший президент Украины Петр Порошенко. Темой бесед была возможность в ближайшее время провести выборы президента Украины.