Cоратники Трампа провели тайные переговоры c Тимошенко

В газете Politico появилась информация, что высокопоставленные представители окружения президента США Дональда Трампа провели тайные переговоры с лидером партии "Батькивщина" Юлией Тимошенко. Об этом сообщает ТАСС .

Как отметили в публикации издания, соратники Трампа провели такие секретные переговоры и с другими оппонентами Зеленского. Среди них были высокопоставленные представители партии "Европейская солидарность", лидером которой является бывший президент Украины Петр Порошенко. Темой бесед была возможность в ближайшее время провести выборы президента Украины.