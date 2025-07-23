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Делегация из Москвы прибыла в Стамбул на третий раунд переговоров с Киевом
Автор:Редакция news.by
Делегация РФ во главе с помощником президента Владимиром Мединским прибыла в Стамбул, где состоится третий раунд переговоров с Украиной. Об этом сообщает ТАСС.
Российский борт приземлился в аэропорту крупнейшего города Турции около 15:40 (время совпадает с московским).
Ожидается, что переговоры начнутся в 19:00, местом их проведения, как и во время прошлого раунда, станет дворец Чираган.