Делегация из Москвы прибыла в Стамбул на третий раунд переговоров с Киевом

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Делегация РФ во главе с помощником президента Владимиром Мединским прибыла в Стамбул, где состоится третий раунд переговоров с Украиной. Об этом сообщает ТАСС.

Российский борт приземлился в аэропорту крупнейшего города Турции около 15:40 (время совпадает с московским).