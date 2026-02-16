3.72 BYN
Делегация Украины отправилась в Женеву для переговоров с РФ и США
Автор:Редакция news.by
Украинская делегация во главе с Кириллом Будановым отправилась в Женеву (Швейцария), где пройдут трехсторонние переговоры с Россией и США.
Трехсторонние переговоры пройдут 17-18 февраля в Женеве. Основными темами встречи должны стать механизмы мониторинга режима прекращения огня и дальнейший обмен пленными. По информации агентства, стороны сохраняют сдержанный оптимизм относительно возможности быстрого достижения всеобъемлющего мирного соглашения.
В Женеве на переговорах по урегулированию конфликта в Украине будет поднят вопрос энергетического перемирия.
Как ранее сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, руководителем российской делегации на переговорах в Женеве будет помощник президента России Владимир Мединский.