Делегация Украины отправилась в Женеву для переговоров с РФ и США

Украинская делегация во главе с Кириллом Будановым отправилась в Женеву (Швейцария), где пройдут трехсторонние переговоры с Россией и США.

Трехсторонние переговоры пройдут 17-18 февраля в Женеве. Основными темами встречи должны стать механизмы мониторинга режима прекращения огня и дальнейший обмен пленными. По информации агентства, стороны сохраняют сдержанный оптимизм относительно возможности быстрого достижения всеобъемлющего мирного соглашения.

В Женеве на переговорах по урегулированию конфликта в Украине будет поднят вопрос энергетического перемирия.