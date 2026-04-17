Демографический спад прогнозируют в ЕС к 2100 году: минус 53 млн человек и сокращение работающих

Демографический закат Европы: к 2100 году население ЕС сократится на 53 млн человек. По актуальным статистическим прогнозам, Евросоюз вступает в фазу долгосрочного демографического спада.



К концу столетия общая численность населения стран блока уменьшится почти на 12 %. Доля детей и молодежи (до 19 лет) сократится с 20 % до 17 %, а доля трудоспособного населения (до 64 лет) - с 58 % до 50 %. Старение Европы и сокращение доли работающих граждан ставят перед правительствами стран ЕС новые вызовы.