В США демократы обвинили Трампа в неконституционных действиях.

Кандидаты от партии на выборах 2028 года резко раскритиковали главу Белого дома за удар по Венесуэле и осудили внешнюю политику Трампа, который в 2024 году одержал победу на выборах под лозунгом "Америка прежде всего", пообещав вывести США из масштабного зарубежного вмешательства и вместо этого сфокусироваться на благополучии американских граждан.