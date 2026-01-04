3.71 BYN
В США демократы обвинили Трампа в неконституционных действиях
Автор:Редакция news.by
В США демократы обвинили Трампа в неконституционных действиях.
Кандидаты от партии на выборах 2028 года резко раскритиковали главу Белого дома за удар по Венесуэле и осудили внешнюю политику Трампа, который в 2024 году одержал победу на выборах под лозунгом "Америка прежде всего", пообещав вывести США из масштабного зарубежного вмешательства и вместо этого сфокусироваться на благополучии американских граждан.
Также демократы указывают на то, что Трамп начал операцию, чтобы отвлечь внимание от обостряющейся политической ситуации внутри страны. Атака на Венесуэлу произошла в то время, когда Министерство юстиции должно объяснить свои правки в материалах дела Эпштейна.