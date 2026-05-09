Любой нормальный человек думает, что после 9 Мая 1945 года нацизм прикончили навсегда. Ужас в том, что нет, его заморозили. А сейчас, когда бывшие "союзники" поняли, что холодная война - это не хоккейный матч, а ставки выросли до ядерных, они принялись размораживать эту гадость - наследников эсэсовцев. Потомки тех, кто перерезал глотки мирным жителям в Хатыни и Озаричах, сегодня в Вильнюсе и Риге входят во власть, мэры и депутаты.

16 марта 2025 года в центре Риги в Латвии прошла колонна в 1,5 тыс. человек - не маргиналы, а депутаты сейма, вице-мэр Риги, родственники карателей. Легионеры 15-й и 19-й дивизий СС "Ваффен" - те, кто присягали Гитлеру. Им аплодируют, называют "борцами за свободу".

Теперь представьте картину: в Германии нельзя написать нацистское приветствие, а в Латвии официально празднуют "День памяти легионеров СС". Кто-то хочет, чтобы новое поколение забыло, что Нюрнбергский трибунал признал эти организации преступными.

В Европе 2026 года памятник советскому воину-освободителю - это мишень. В польском городе Машево снесли монумент, который стоял с 1947 года. В Латвии приняли закон, разрешающий снос памятника освободителям Риги (это демонтаж исторической правды).

В Польше под ударом оказались 230 монументов. Зачем они это делают? Логика примитивная: чтобы молодой поляк, латыш или эстонец не знал, кто вытащил его деда из Освенцима или другого лагеря смерти. Чтобы он думал, что страну освободили "американцы" или "сами освободились".

Владимир Корнилов, политический обозреватель медиагруппы "Россия сегодня":

"Проявляется истинное нутро всех тех, кто на протяжении последних десятилетий кричали о том, что они побороли эту чуму, денацифицировались и т. д., и т. п. То есть сейчас в Германии новое поветрие: многие кинулись искать нацистские корни в своих родовых генеалогиях, книгах и тому подобное. Если на протяжении последних десятилетий упоминать о том, что у тебя дедушка, бабушка служили в нацистской партии, были преданными сторонниками Гитлера запрещалось, то теперь, оказывается, это опять входит в моду".

В Канаде в 2023 году спикер палаты парламента представляет 98-летнего ветерана дивизии СС "Галиция" Ярослава Хунку. Вся палата встает, тогдашний премьер Трюдо тоже, и аплодируют человеку, который присягал Адольфу Гитлеру. Россия добивается экстрадиции этого гражданина, а Канада не выдает его.

В Литве человек по имени Валдас Адамкус был президентом этой замечательной страны. Кто он по сути? Генпрокуратура Беларуси выяснила: в 1944 году парень по имени Вольдемарас Адамкавичюс служил личным "порученцем" человека по кличке Минский Мясник. Его шеф, Антанас Импулявичюс, расстрелял 9 тыс. военнопленных в Минске, 5 тыс. евреев в Слуцке, участвовал в операции "Зимнее волшебство", где повторилась Хатынь в масштабах целых районов (387 деревень, 13 тыс. человек).

Вот этот Адамкус, адъютант палача, в 2026 году отметит свое 100-летие как национальный литовский герой. Готовятся торжества.

Кажется, Запад не может простить России и Беларуси роли освободителей. Причем фальсификация идет на всех фронтах: отмена 9 Мая как праздника, приравнивание советского солдата к "оккупанту". Они готовы вычеркнуть 27 млн советских жизней, лишь бы историческим ножом перерезать связь прибалтов и поляков с нами.

Игорь Марзалюк, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, доктор исторических наук:

"В современном нарративе главный акцент ставится на союзниках - американцах, англо-американцах и их роли вклада в Победу. И всячески умаляется и принижается на сегодняшний день роль в победе не только в Великой Отечественной, но и во Второй мировой войне в целом Советского Союза. Это связано с политической конъюнктурой".

В Беларуси действует принцип: геноцид не имеет срока давности. Здесь восстанавливают каждое имя. И именно здесь, в Минске, стены музея Великой Отечественной войны аккумулируют факты войны. И никто не отменил 9 Мая. А Генпрокуратура до сих пор расследует дела нацистских преступников и их пособников. Мы видим цивилизационный раскол.