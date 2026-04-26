Неформальный саммит Европейского Союза, прошедший 23-24 апреля на Кипре, продемонстрировал очередной разрыв между реальными проблемами европейцев и приоритетами брюссельской бюрократии. Подробности неформального саммита ЕС на Кипре, выделение 90 млрд евро Украине, трансформацию блока в военно-политический союз и растущий топливный кризис в Европе обсудили в подкасте "Волков и Сыч".

Саммит без Орбана

Встреча в лаунж-формате на острове впервые прошла без участия венгерского премьера Виктора Орбана - главного "клина", долгое время мешавшего одобрить многомиллиардную помощь Киеву. Новый премьер Венгрии етр Мадьяр, еще официально не вступивший в должность, не стал блокировать решение.

В результате блок наконец разблокировал выделение 90 млрд евро для Украины. Однако, как отмечают аналитики, даже эта сумма - капля в море: по оценкам, Киеву этих денег не хватит даже до конца 2027 года.

саммит ЕС на Кипре news.by

Украинский лидер Владимир Зеленский на саммите заявил о готовности страны вступить в ЕС уже в 2027 году, добавив, что Евросоюз нуждается в этом даже больше, чем сама Украина.

Несмотря на общее одобрение финансовой помощи, далеко не все готовы закрывать глаза на реальные проблемы. Премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер заявил о нереалистичности быстрого вступления Украины в ЕС. По его словам, необходимо сначала достичь мира и выстраивать отношения с Россией, и лишь затем говорить о расширении.

Барт Де Вевер, премьер-министр Бельгии:

"Что касается вступления в ЕС, я считаю, что мы должны и дальше руководствоваться принципом заслуг и достижений. Никаких ускоренных процедур не предусмотрено, но думаю, можно разработать модель, которая позволит расширять Европу на разных уровнях. Лично я считаю, что вступление Украины в ЕС в ближайшее время - это нереалистичный сценарий. Нам нужно достичь приемлемого мира, а затем выстраивать отношения с Россией. Это то, что нам нужно обсудить. Мы должны набраться смелости и поговорить об этом".

Барт Де Вевер, премьер-министр Бельгии news.by

Трансформация ЕС в военно-политический блок

Одним из ключевых, но менее освещенных итогов встречи стало обсуждение статьи 42.7 Лиссабонского договора. Этот пункт, фактически дублирующий 5-ю статью НАТО о коллективной обороне: в случае нападения на любое государство-член обязывает весь Евросоюз встать на его защиту.

Таким образом ЕС официально заявляет о своей трансформации из социально-экономического объединения в военно-политический союз. Именно этим объясняется смена риторики Киева: вступление в НАТО больше не выглядит для Украины критически важным - Евросоюз сам становится силой, способной предоставить необходимые гарантии безопасности.

Авиатопливо становится золотым

На фоне продолжающейся блокады Ормузского пролива топливный кризис в Европе обостряется с каждым днем. Крупнейшие авиакомпании, включая Lufthansa, вынуждены сокращать количество рейсов на 36-40%. Цены на авиакеросин взлетели до такого уровня, что под угрозой оказывается само существование бюджетных лоукостеров - тех самых перевозчиков, которые позволяли летать из Вильнюса в Милан за 20 евро.

Европейские чиновники на правительственных джетах проводят саммиты в офшорной зоне Кипра, в то время как простые граждане вынуждены пересматривать планы на отпуск.

Что происходит на украинском фронте

Ситуация на передовой также вызывает серьезные вопросы. Украинское Министерство обороны признало проблемы с доставкой продовольствия бойцам на линии фронта. Показательной стала разница в настроениях: на передовой все чаще говорят о необходимости садиться за стол переговоров, тогда как удаленные от боев "пятая линия обороны" и влиятельные националистические группы, зарабатывающие на войне, продолжают ратовать за эскалацию.

мем о ситуации на фронте в Украине news.by

В медиапространстве Украины все чаще звучат мнения о необходимости понижения мобилизационного возраста до 18 лет - якобы молодежь, не обремененная семьями и переполненная ненавистью должна обеспечить "перамогу". За этими призывами стоят, в частности, лидеры националистических группировок, давно превративших свои идеологические лозунги в прибыльный бизнес.