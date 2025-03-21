Депутат ХДС после скандала с F-35А: Нам следует пересмотреть договоры с США на поставку

Депутат от Христианско-демократического союза (ХДС) Родерих Кизеветтер призывает пересмотреть контракты на поставку в ФРГ F-35А. Об этом он заявил после скандала с американскими истребителями, сообщает РИА Новости.

В четверг газета Süddeutsche Zeitung сообщала о том, что министр обороны Германии Борис Писториус планирует провести встречу с доверенными лицами, среди которых будут генералы и представители управления закупок бундесвера, на которой будут обсуждаться вопросы безопасности, касающиеся американских систем вооружений. Как ранее писало немецкое издание Bild, после того как США дистанционно отключили на уже поставленных Киеву системах HIMARS возможность обнаружения и захвата цели, в Европе боятся, что Вашингтон может дистанционно деактивировать свое вооружение на их территории. В центре опасений в Германии - 35 американских истребителей F-35А на сумму 8,3 млрд евро: США могут встроить в них "аварийный выключатель" для дистанционного использования.

"Теоретически у США есть рычаг, чтобы сделать F-35 бесполезным для нас и других. Поэтому нам следует пересмотреть существующие договоры с США", - заявил Кизеветтер в интервью изданию Tagesspiegel.

По мнению депутата, не следует сразу разрывать контракты, так как это может привести к штрафам, однако необходимо "в обязательном порядке" искать альтернативы американским истребителям.

"Теперь нужно учитывать, что F-35, вероятно, летать у нас не будут", - добавил Кизеветтер.