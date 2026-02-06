Депутат Шпаковский о главном враге Трампа: Это не Иран, не Россия и не Китай

AP Photo news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ff9fc168-1ae7-4678-843c-5b25823e5068/conversions/dbc3c604-a1d5-4ef5-9c82-00fb7e33e0d5-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ff9fc168-1ae7-4678-843c-5b25823e5068/conversions/dbc3c604-a1d5-4ef5-9c82-00fb7e33e0d5-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ff9fc168-1ae7-4678-843c-5b25823e5068/conversions/dbc3c604-a1d5-4ef5-9c82-00fb7e33e0d5-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ff9fc168-1ae7-4678-843c-5b25823e5068/conversions/dbc3c604-a1d5-4ef5-9c82-00fb7e33e0d5-xl-___webp_1920.webp 1920w AP Photo

Депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси Александр Шпаковский в "Актуальном интервью" отметил, что лидер Белого дома Дональд Трамп отвлекается на рискованные внешнеполитические авантюры, хотя основные угрозы для него исходят изнутри США - от "глубинного государства" (дипстейта).

"В Соединенных Штатах Америки на самом деле хватает сил и средств для того, чтобы самостоятельно наводить порядок. Другое дело, что под давлением мейнстримных СМИ, которые, безусловно, оказывают определяющее влияние на общественное мнение, Трампу нередко приходится отступать. На самом деле в своей борьбе с глубинным государством Трамп иногда непоследовательно лавирует. Кроме того, пожалуй, от внутренних проблем нынешняя североамериканская администрация немало отвлекается и на внешнеполитические авантюры", - отметил Александр Шпаковский.

Депутат особо выделил ситуацию с Венесуэлой, где, по его словам, первоначальные успехи оказались иллюзорными. "На самом деле осуществлено противоправное похищение президента суверенной страны с целью завладения энергетическими ресурсами. Сейчас уже даже нефтедобывающие компании США, когда оценили объем необходимых вложений в энергетический сектор Венесуэлы, отказываются от этих идей. Николаса Мадуро нужно ведь осудить, раз ему предъявили какие-то обвинения. С этим, очевидно, тоже проблемы. Поэтому его сейчас пытаются убрать из информационного поля. Действующий Президент Венесуэлы, несомненно, попытается сделать суд над собой политической трибуной для разоблачения своих судителей, мучителей", - подчеркнул политик.

Касаясь Ирана, он заметил, что нет никаких доказательств у международного сообщества относительно того, что страна разрабатывает ядерное оружие.

И вот в условиях такой сложной, противоречивой внутренней обстановки, внутриэлитной борьбы, Трамп отвлекает значительные силы и средства на внешние авантюры, пожалуй, которые на сегодняшний день вряд ли отвечают его собственным интересам и интересам США. Александр Шпаковский

Депутат напомнил о предупреждениях Президента Беларуси Александра Лукашенко: "И не зря Александр Григорьевич Лукашенко предупреждал Трампа, в том числе через американских визитеров, о том, что не надо сейчас пытаться перекроить военным путем Латинскую Америку. Не нужно лезть в Иран. Это может стать вторым Вьетнамом и концом его политической карьеры".

"Даже подозреваю, что определенные лица в окружении Трампа, которые подталкивают его к таким действиям, находятся под влиянием его политических оппонентов. Либо напрямую, либо их используют втемную. Это авантюрная политика. И, конечно, главный враг Трампа - это не Иран, это не Россия, не Китай. Главный враг Трампа это, безусловно, дипстейт", - заключил Александр Шпаковский.