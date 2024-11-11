3.37 RUB
3.46 USD
3.63 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаЗдоровьеРегионыПроисшествияКультураТехнологииСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Действующий президент Грузии вновь отказалась сдать мандат после 29 декабря
Действующий президент Грузии Саломе Зурабишвили вновь заявила, на этот раз швейцарскому изданию Temps, что не сдаст мандат после окончания ее срока.
Также ставленница Запада призвала Евросоюз поддержать оппозиционные акции протеста в Грузии. Она заявила о полном разрыве контактов с правящей партией "Грузинская мечта".
В свою очередь премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе сообщил о недопущении повторения сценария украинского майдана в Грузии. Ранее он заявил, что Зурабишвили придется покинуть и должность, и резиденцию 29 декабря. В противном случае ее вышвырнут оттуда силой.
Впрочем, пока Саломе находится в Страсбурге, где намерена выступить на пленарном заседании Европарламента. В кулуарах, видимо, будет советоваться со своими кураторами, как дальше быть.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Наталья Кочанова о развитии регионов Беларуси: Мы абсолютно на правильном пути
Объективно оценивать процесс. Миссия наблюдателей СНГ начала работу на выборах Президента Беларуси
На конференции в Минске ученые отметили феномен развития белорусской государственности
Белорусских саперов оснащают новыми средствами поиска. Увидим то, что не показывают глазу обывателя
В мире
Все
В Латвии проходит масштабная проверка боеготовности армии. В Минобороны сообщили о цели мероприятий
Действующий президент Грузии вновь отказалась сдать мандат после 29 декабря
Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию по борьбе с неонацизмом
Власти США проверяют Маска и SpaceX в нарушении протоколов о гостайне
Регионы
Все
Происшествия
Все