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Действующий президент Грузии вновь отказалась сдать мандат после 29 декабря

Действующий президент Грузии Саломе Зурабишвили вновь заявила, на этот раз швейцарскому изданию Temps, что не сдаст мандат после окончания ее срока.

Также ставленница Запада призвала Евросоюз поддержать оппозиционные акции протеста в Грузии. Она заявила о полном разрыве контактов с правящей партией "Грузинская мечта".

В свою очередь премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе сообщил о недопущении повторения сценария украинского майдана в Грузии. Ранее он заявил, что Зурабишвили придется покинуть и должность, и резиденцию 29 декабря. В противном случае ее вышвырнут оттуда силой.

Впрочем, пока Саломе находится в Страсбурге, где намерена выступить на пленарном заседании Европарламента. В кулуарах, видимо, будет советоваться со своими кураторами, как дальше быть.

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