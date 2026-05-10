В Европе развернули настоящую борьбу с памятью о Великой Победе. Полицейские кордоны штурмуют нет - не террористов, а стариков с гвоздиками.

В Литве путь к павшим преграждают мусоровозы, в Латвии ведут перепись и даже фотофиксацию тех, кто осмелился прийти к мемориалам. В Эстонии за песню "Катюша" из открытого окна машины выписывают немалые штрафы.

Но память сильнее запретов. И в Берлине, как и в Таллине, Вильнюсе, Риге, Варшаве и Кишиневе в эти дни звучат фронтовые песни, а люди смело идут к мемориалам воинам-освободителям с цветами и портретами.

Но западные политики близоруки к мнению граждан. Впрочем, там уже давно плюют не только на историческую память. Ольга Давидович собрала вопиющие факты этих майских дней.

Диктатура забвения в демократическом Старом Свете. Который год в священный день Великой Победы власти европейских столиц разворачивают настоящую карательную операцию против тех, кто чтит и помнит. Полицейские в Берлине, Риге, Таллине и Вильнюсе 9 Мая выходят на охоту не за преступниками, а за людьми с цветами и визуальным кодом нашей гордости. Символика Победы - от алого знамени до скромной георгиевской ленты - сегодня в Европе приравнена практически к экстремизму. За гвоздику у подножия снесенного памятника - штраф, как и за портрет деда во время памятных мероприятий.

Стражи порядка довольно рапортуют: в Эстонии полиция завела более 30 административных дел, связанных с "нарушениями" в ходе празднования Дня Победы. Большинство из них касается публичной демонстрации запрещенной символики, а штраф за ленточку здесь 2 400 евро. Для многих пенсионеров это годовой доход. Власти стран Балтии буквально пытаются "выкупить" у народа право на гордость.

Эстония

Иван Последов, руководитель оперативного бюро Пыхьяской префектуры Эстонии news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/cd6ad6af-849c-4216-8fbb-930aa1d67c71/conversions/a29c465c-2916-426c-bdcb-a47880b712e6-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/cd6ad6af-849c-4216-8fbb-930aa1d67c71/conversions/a29c465c-2916-426c-bdcb-a47880b712e6-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/cd6ad6af-849c-4216-8fbb-930aa1d67c71/conversions/a29c465c-2916-426c-bdcb-a47880b712e6-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/cd6ad6af-849c-4216-8fbb-930aa1d67c71/conversions/a29c465c-2916-426c-bdcb-a47880b712e6-xl-___webp_1920.webp 1920w

Иван Последов, руководитель оперативного бюро Пыхьяской префектуры Эстонии:

"Полиция сегодня реагирует решительно. Если говорить о практике, которая применялась еще несколько лет назад, тогда полиция реагировала лишь предупреждениями, теперь уже предупреждениями нарушитель не ограничится. Сразу же выписывается штраф".

Литва

В Литве полиция и вовсе официально призвала граждан доносить на соседей, если те празднуют 9 Мая дома. А за визитом к деду-герою следят не только каратели в форме, которые переписывают паспортные данные, но и скрытые фотоловушки.

Доходит и до абсурда: "бдительные" полицейские перепутали сумку известного американского бренда с флагом России и едва не арестовали женщину.

В Вильнюсе и вовсе пробили дно цинизма: мэр литовской столицы распорядился пригнать к выходу из мемориального комплекса - мусорные баки с надписью "для гвоздик, свечей и советской ностальгии". Ну а в центре Вильнюса - задержания.

Германия

А "свободный" Берлин - город, который должен в вечном поклоне стоять перед советским солдатом. И здесь который год запрещены флаги Победы, знамена, фронтовые песни. При этом ограничения, что, впрочем, удивительно, не распространяются на дипломатов и ветеранов. Поэтому, чтобы избежать столкновений и массовых арестов, памятные мероприятия фактически получили наивысший дипломатический иммунитет. Участие в них приняли временный поверенный в делах Посольства Беларуси в Германии Константин Чижик и посол России в ФРГ Сергей Нечаев.

Главные торжества - в Трептов-парке, знаменитом мемориальном комплексе. Только здесь захоронено более 7 тыс. красноармейцев, погибших в боях за Берлин. 9 Мая сюда стекался нескончаемый поток людей.

"Для меня это, пожалуй, лучший праздник в году - самый главный. Это просто традиция. Я училась в Москве, и это действительно всегда был очень важный праздник. Ведь именно тогда в Германии был побежден фашизм. И немцы освобождены. А то, что здесь запрещают такие вещи, все русское, советское, я считаю абсурдом. Я в прошлом году сама с этим столкнулась. Нельзя было даже слушать русские песни. Это просто абсурд", - жалуется женщина.

Впрочем, не обошлось и без провокаций. Мемориал обступили демонстранты, размахивая украинскими и натовскими флагами. Полиция - а ее здесь как никогда много - даже не пыталась их остановить.

Напротив, стражи европейского правопорядка вывели из парка мужчину в футболке с надписью "СССР", а другого заставили снять георгиевскую ленточку. Кого-то и вовсе повалили на землю. Всего же полиция Берлина задержала за сутки 43 человека.

немецкий гид news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/591b9f36-80d6-43ad-9a41-0d6d3f87e21a/conversions/64dc3edd-5cd7-4f03-a5a9-62ac0af5cfad-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/591b9f36-80d6-43ad-9a41-0d6d3f87e21a/conversions/64dc3edd-5cd7-4f03-a5a9-62ac0af5cfad-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/591b9f36-80d6-43ad-9a41-0d6d3f87e21a/conversions/64dc3edd-5cd7-4f03-a5a9-62ac0af5cfad-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/591b9f36-80d6-43ad-9a41-0d6d3f87e21a/conversions/64dc3edd-5cd7-4f03-a5a9-62ac0af5cfad-xl-___webp_1920.webp 1920w

Еще более скандальное видео расходится из самого немецкого Рейхстага. Стоя возле исторических надписей красноармейцев, немецкий гид рассказывает, что советские солдаты зашли сюда "по ошибке", а парламент и для Третьего рейха был "символом демократии".

"Рейхстаг не был важен для Гитлера, потому что это здание являлось символом демократии. Они пришли по ошибке. Но вы все наверняка знаете фотографию, на которой двое советских солдат водружают советское военное знамя над Рейхстагом", - говорит гид-экскурсовод.

Впрочем, чего ждать от немецкого гида, если даже немецкий канцлер предпочитает 9 Мая не замечать. Пост в соцсети Мерца посвящен лишь Дню Европы.

"День 8 мая 1945 года принес освобождение для миллионов людей, для Германии, для Европы. Он напоминает нам никогда не забывать, к чему может привести ненависть. Он обязывает нас выступать за свободную, демократическую и основанную на солидарности Германию в сильной Европе", написал Мерц в соцсети Х.

На это обращают внимание уже и журналисты, пытаясь хотя бы у депутатов бундестага выяснить, так кто же освободил Европу от коричневой чумы:

Журналист: "Я видел заявление канцлера, он намеренно не упоминает освободителей. Чтобы избежать упоминания России или Советского Союза?"

Стефан Майер, член бундестага: "Возможно, это связано с ограничением количества символов в X".

Журналист: "Кто является освободителями?"

Стефан Майер, член бундестага: "Я считаю, это исторически четко задокументировано".

Журналист: "Скажите вы".

Стефан Майер, член бундестага: news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4ae43d5e-703b-4ef3-a96b-808dd6ccc312/conversions/24158eed-be12-4c0a-bed3-fd8d125c5371-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4ae43d5e-703b-4ef3-a96b-808dd6ccc312/conversions/24158eed-be12-4c0a-bed3-fd8d125c5371-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4ae43d5e-703b-4ef3-a96b-808dd6ccc312/conversions/24158eed-be12-4c0a-bed3-fd8d125c5371-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4ae43d5e-703b-4ef3-a96b-808dd6ccc312/conversions/24158eed-be12-4c0a-bed3-fd8d125c5371-xl-___webp_1920.webp 1920w

Член бундестага Стефан Майер сделал паузу и ничего не ответил.

Идеологическое обоснование этой амнезии цинично озвучивает глава европейской дипломатии Кая Каллас. В ее системе координат 9 Мая - это не день освобождения, а "начало новой оккупации". Для чиновников такого ранга великая Победа - это "неправильный финал", который якобы принес Европе не мир, а десятилетия застоя. По логике Каллас, история должна быть "стерильной", очищенной от упоминаний о том, кто на самом деле сломал хребет нацизму. Ведь если признать правду, то нынешняя риторика о "вечной угрозе с Востока" рассыплется как карточный домик.

Кая Каллас, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/085c2f8c-f1e5-4194-b3b6-9a5ef3eacc53/conversions/39c32cce-5a95-4092-8752-abc94a07b8e0-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/085c2f8c-f1e5-4194-b3b6-9a5ef3eacc53/conversions/39c32cce-5a95-4092-8752-abc94a07b8e0-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/085c2f8c-f1e5-4194-b3b6-9a5ef3eacc53/conversions/39c32cce-5a95-4092-8752-abc94a07b8e0-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/085c2f8c-f1e5-4194-b3b6-9a5ef3eacc53/conversions/39c32cce-5a95-4092-8752-abc94a07b8e0-xl-___webp_1920.webp 1920w

Кая Каллас, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности:

"Если бы после 9 Мая, когда закончилась война, Сталин сказал нам: "Вы свободны, можете продолжать жить в свободе и независимости", тогда бы и мы праздновали День Победы. Но поскольку для моей страны начались жестокости и страдания, мы не можем отмечать 9 Мая как День Победы".

Но европейский абсурд идет еще дальше, переходя в открытую сегрегацию. В Кобленце, в крупнейшем военно-техническом музее, официально ввели запрет на вход для граждан Беларуси и России. Логика немецких чиновников запредельна: тем, кто живет в Германии, кто хочет знать правду и своими глазами видеть артефакты той войны, просто закрывают дверь. Это и есть истинное лицо "просвещенного" Запада: историю превращают в режимный объект, доступ к которому есть только у тех, кто готов повторять официальную ложь Брюсселя.

"Молодые немцы своей историей до 1934 года уже почти не знают, считает немецкий журналист Томас Репер. И там уже началось это переписывание. Отнять у целого народа свои корни и культуру и переключиться только на военную и послевоенную историю".