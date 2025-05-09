Дипломатия вместо ударов - Пакистан не станет эскалировать конфликт с Индией

На фоне эскалации напряженности в отношениях с Индией Пакистан пока не планирует военного ответа Нью-Дели, предпочитая задействовать дипломатические каналы через союзников, передает РИА Новости со ссылкой на телеканал CNN.

"Пакистан не хочет отвечать на нападение Индии, пока его союзники не попробуют применить дипломатию", - отмечает телеканал, подчеркивая, что США, Саудовская Аравия и ряд других государств взаимодействуют с обеими сторонами конфликта в целях снижения напряженности.

По словам источника телеканала, "Пакистан предоставляет пространство для дипломатии". При этом собеседник CNN отрицает, что Пакистан наносил удары по Индии.

"Пакистан пока не осуществлял пуск ракет и не отправлял беспилотники в Индию", - заявил он.

По словам источника, Пакистан призывал США использовать анализ спутниковых снимков, чтобы проверить или опровергнуть заявления Индии о якобы ударах в Джамму, Патханкоте.

В ночь на 7 мая минобороны Индии начало операцию "Синдур", нанеся удары по девяти целям в Пакистане и подконтрольной ему части Кашмира, где базировались террористы. В ведомстве отметили, что в рамках операции не был атакован ни один пакистанский военный объект. В свою очередь, власти Пакистана заявляли, что Индия атаковала пять населенных пунктов в Пакистане, в результате ударов погибли более 20 человек, свыше 40 пострадали.

Как сообщил объединенный штаб обороны Индии, вечером в четверг военные базы Индии в Джамму, Патханкоте и Удхампуре подверглись нападению со стороны Пакистана с использованием ракет и беспилотников, потерь нет. В пятницу утром армия Индии заявила об успешном отражении атак пакистанских беспилотников и других средств поражения в пограничных районах.