Дмитриев о переговорах с США: Запад осознает деструктивность санкций против России
Стали известны некоторые детали по итогам встречи американской и российской делегаций в США. В центре обсуждений - мировой энергокризис в условиях текущей кризисной ситуации.
Как заявил спецпредставитель России Кирилл Дмитриев, США и другие страны начинают лучше понимать ключевую роль российской нефти и газа в обеспечении стабильности мировой экономики. И вместе с тем, они начинают также понимать неэффективность и деструктивный характер санкций против России.
Кроме того, Дмитриев поделился, что на встрече обсуждались перспективные проекты, которые способны содействовать восстановлению российско-американских отношений.
В состав делегации США вошли спецпредставитель Уиткофф, зять Трампа Кушнер и старший советник Белого дома Грюнбаум. Ранее Уиткофф, комментируя встречу, отметил договоренности Москвы и Вашингтона поддерживать связь и впредь.