Дмитриев о переговорах с США: Запад осознает деструктивность санкций против России

Стали известны некоторые детали по итогам встречи американской и российской делегаций в США. В центре обсуждений - мировой энергокризис в условиях текущей кризисной ситуации.

Как заявил спецпредставитель России Кирилл Дмитриев, США и другие страны начинают лучше понимать ключевую роль российской нефти и газа в обеспечении стабильности мировой экономики. И вместе с тем, они начинают также понимать неэффективность и деструктивный характер санкций против России.

Кроме того, Дмитриев поделился, что на встрече обсуждались перспективные проекты, которые способны содействовать восстановлению российско-американских отношений.