Дмитрий Жук: Милитаризация соседей Беларуси на фоне кризиса ЕС создает угрозу ее безопасности

"По сути, все руководство стран Европейского союза оказалось нанятыми менеджерами у "дипстейта". Но ведь для нас важно другое: чтобы под этим хаосом и обломками разрушающегося Евросоюза не зацепило, простите, нашу безопасность, а угроза для этого есть. Это заявление поляков о наращивании армии, строительство вдоль нашей границы. Вот недавно литовцы протестировали полигон на границе с Беларусью и так далее. Они прекрасно понимают, что им нужно параллельно с разрушением этих европейских властных структур еще выстраивать пояс недобрососедства с Россией и ее союзниками".