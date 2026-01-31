3.75 BYN
Дмитрий Жук: Милитаризация соседей Беларуси на фоне кризиса ЕС создает угрозу ее безопасности
Компрадорские элиты в Евросоюзе подтачивают структуру изнутри. Регион ожидает существенная трансформация, которая, безусловно, затрагивает интересы Беларуси и обостряет вопрос безопасности. Такое мнение в программе "Клуб редакторов" озвучил член Совета Республики Национального собрания Дмитрий Жук. Он особо подчеркнул деятельность ближайших соседей Беларуси, направленную на милитаризацию.
Дмитрий Жук, главный редактор издательского дома "Беларусь сегодня", член Совета Республики Национального собрания Беларуси:
"По сути, все руководство стран Европейского союза оказалось нанятыми менеджерами у "дипстейта". Но ведь для нас важно другое: чтобы под этим хаосом и обломками разрушающегося Евросоюза не зацепило, простите, нашу безопасность, а угроза для этого есть. Это заявление поляков о наращивании армии, строительство вдоль нашей границы. Вот недавно литовцы протестировали полигон на границе с Беларусью и так далее. Они прекрасно понимают, что им нужно параллельно с разрушением этих европейских властных структур еще выстраивать пояс недобрососедства с Россией и ее союзниками".
