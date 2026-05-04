До 30 месяцев ожидания - польские клиники ограничивают прием пациентов
Автор:Редакция news.by
В Польше заметно выросли очереди на важные медицинские обследования. Всему виной новые правила расчетов за так называемые сверхлимитные услуги.
Речь идет о медицинских услугах, оказываемых пациентам сверх того объема, который был заранее оплачен государственным контрактом с Национальным фондом здоровья. Если раньше фонд полностью покрывал такие визиты, то теперь он либо не оплачивает их вовсе, либо компенсирует лишь частично. В результате клиники вынуждены ограничивать прием, что приводит к росту очередей, более позднему выявлению заболеваний и увеличению неопределенности для пациентов.
Чтобы попасть на такие обследования, как гастроскопия и колоноскопия, полякам придется ждать своей очереди до 19 месяцев, а в отдельных учреждениях около 30.