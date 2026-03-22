До Австралии не могут дойти 6 танкеров с топливом

Йеменские хуситы заявили, что будут атаковать американские корабли в Красном море. Представитель движения заявил о том, что война США и Израиля против Ирана - это "война всего мусульманского сообщества", сообщают местные СМИ.

Из-за ближневосточного конфликта Австралия рискует остаться без топлива. Прибытие в страну 6 танкеров было отменено или отложено. Австралийский министр энергетики отметил, что речь идет о поставках, запланированных на период с середины апреля до середины мая. При этом Крис Боуэн заверил: объемы запасов в стране остаются на уровне, сопоставимом с периодом до начала конфликта.