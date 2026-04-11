3.74 BYN
2.89 BYN
3.37 BYN
Договориться или пересидеть Трампа? Почему Зеленский не боится лидера США и что мешает миру
Владимир Зеленский не испытывает страха перед президентом США Дональдом Трампом, поскольку в большей степени является креатурой Лондонского Сити и исполняет его поручения. Такое мнение высказал политический обозреватель Андрей Сыч в подкасте "Волков и Сыч".
"Я думаю, что ни в коем случае не боится Зеленский Дональда Трампа, просто потому, что он является креатурой абсолютно другого государства. Всем известно, что Зеленский это в большей степени агент Лондонского Сити и исполняет его поручения", - отметил аналитик.
По его словам, в нынешних условиях установить прочный мир между Украиной и Россией пока проблематично. "На мой взгляд, пока нет возможности установить прочный мир. Да, Соединенные Штаты выступают в определенной степени инициатором переговоров между Украиной и Российской Федерацией, но с учетом позиции Лондона нет вообще никакого шанса, чтобы эти переговоры увенчались успехом", - подчеркнул Андрей Сыч.
Эксперт обратил внимание на предстоящий визит короля Великобритании Карла III в Вашингтон в апреле, который может повлиять на ситуацию. "Может быть, как-то изменится ситуация, потому что король Великобритании Карл III собрался ехать в Вашингтон с визитом в апреле. За этим будет интересно наблюдать", - добавил он.
Его собеседник в подкасте журналист Алексей Волков также напомнил о публичной перепалке в Белом доме, которая продемонстрировала открытую неприязнь между лидерами. "Мы видели перепалку в Белом доме, где была очевидная ненависть между Зеленским и Трампом. Но Зеленский понимает, что он без Трампа не справится, но лицо сохранять необходимо. И сейчас, судя по каким-то выступлениям Зеленского, по тому, что пишут в украинских СМИ, создается ощущение, что у Киева есть задача перетянуть Трампа на свою сторону, показать, что США без Украины не смогут, что она для них авангард в Восточной Европе, что нужно все-таки мириться как-то, притираться", - подчеркнул эксперт.
Есть и ощущение, что Зеленский подумал, что может пересидеть Трампа и дождаться выборов в 2028 году, когда придет какой-нибудь демократ.
"Тут небезызвестная Камала Харрис уже заявила, что, если народ Америки попросит, она пойдет баллотироваться снова. Ну, посмотрим", - добавил Алескей Волков.
В завершение журналист отметил: "В любом случае, хороших отношений между Трампом и Зеленским - ни человеческих, ни политических - нет. Это уже понятно всем".
Заявления экспертов отражают широко распространенное мнение о том, что внешняя политика Киева в значительной степени определяется интересами Лондона, что существенно осложняет достижение мира и взаимодействие с администрацией Дональда Трампа.