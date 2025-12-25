В 2025 году в мире стало на 287 долларовых миллиардеров больше. Это один из самых значительных годовых приростов за всю историю наблюдений. Говоря точнее, второй по масштабу после рекордного 2021 года.

91 человек из списка получил состояние по наследству. Общий объем переданного капитала оказался беспрецедентным - 298 млрд долларов. Более того, по расчетам крупнейшего швейцарского финансового холдинга UBS, в ближайшие полтора десятилетия миллиардеры передадут наследникам не менее 6 трлн долларов. Человечество стоит на пороге одной из самых масштабных смен элит. США при этом остаются крупнейшей концентрацией сверхсостоятельных людей. Там их суммарное состояние выросло на 18 % (до 6,9 трлн долларов), а число миллиардеров увеличилось до 924 - почти трети мирового рейтинга.

Наибольший подъем пришелся на американские производственные отрасли, их совокупное состояние увеличилось почти на 30 % (до 1,7 трлн долларов), и значительная часть этого прироста связана с капиталом Илона Маска. Forbes посчитал, что американский предприниматель стал первым человеком в истории, состояние которого превысило 700 млрд долларов.

Резкий скачок нажитого капитала наблюдается у целого ряда сверхбогатых. Марк Цукерберг заработал за 2025 год больше, чем годовой бюджет 30 % стран. Разделив эту сумму, можно было бы дать каждому американцу, живущему в нищете, по тысяче долларов. Ларри Эллисон заработал свыше 50 млрд долларов, Ларри Пейдж - 30 млрд. Только три этих американца вместе накопили 120 млрд в 2025 году. Для сравнения: это годовой доход 100 млн американских семей.

В глобальном докладе UBS о благосостоянии за 2025 год задокументировано ускоряющееся накопление огромных состояний крошечным меньшинством финансовой олигархии.

10 % самых богатых людей на планете зарабатывают больше, чем 90 % населения планеты, контролируя три четверти всего благосостояния. В 2025-м в мире стало до небывалого много денег. Их объем составил рекордные 142 трлн долларов. Каких-то 25 лет назад вечно зеленых и вечно других цветов всего было 26 трлн. Выходит, мир стал богаче? Жить стало лучше? Отнюдь нет. В список тех, кому жить хорошо, стоит дописать BlackRock, State Street, JPMorganChase и другие компании, чей образ деятельности весь мир превращает в дойную корову. К перечислению пристроились те, кому когда хорошо, значит непременно плохо другим - ВПК стран ЕС, США и Великобритании. Их выручка по итогам уходящего года еще подсчитывается, однако предсказывается ее динамика тенденцией.

Факт В 2024 году 100 крупнейших производителей оружия в мире заработали почти 700 млрд долларов, что на 6 % больше, чем в 2024 году.

Некоторые компании по прошествии времени уже отмечали исключительную для себя прибыльность 2025-го. Власти европейских стран вообще уверены, что их жители являются сплошными альтруистами и эмпатами, и поэтому богатство ближнего или высоко стоящего чтут своим рождественским подарком. Однако реальность возвращает на землю. Bloomberg констатировал, что население ЕС переживает рекордный спад благосостояния относительно США за последние 40 лет. Доходы граждан перестали поспевать за инфляцией, а расходы на энергию выросли более чем на 60 %. Каждый пятый европеец сталкивается с серьезными финансовыми трудностями. На этом фоне рождественские заботы оказались не приятными хлопотами, а обременяющими либо лишними.

Европейские исследовательские компании и СМИ пришли к выводу, что предпраздничной экономией в 2025 году пришлось столкнуться жителям Италии, Австрии, Германии, Великобритании, Норвегии и Греции. Итальянцы сократили свой рождественский бюджет на 20 %, австрийцы - на 30 %, вдобавок к ним 15 % заявили, что вовсе откажутся от подарков. Треть британцев желала бы отмены или переноса праздников, 32 % немцев из-за роста цен подтвердили намерение урезать траты, норвежцы также опасаются нехватки денег, а поэтому почти 40 % опрошенных признались, что купят в 2025 году меньше подарков. Согласно обширному исследованию McKinsey, во всех крупных экономиках ЕС почти половина потребителей выражает смешанные чувства по поводу экономического положения своих стран. Однако власти придумали незамысловатый ответ на вопрос, почему жить становится хуже и почему ничего не предпринимается: имеется угроза с Востока.