Дорога в Мурманск закрыта: сотни туристов застряли в Териберке из-за метели

Сотни туристов застряли в Териберке из-за метели. Дорога в Мурманск все еще закрыта из-за риска снежных заносов. Трассу продолжают расчищать от сугробов, людей вывозят небольшими группами.



Ожидается, что сегодня выедет еще одна колонна автобусов с туристами. Для размещения угодивших в снежный плен - организованы пункты временного пребывания. Сельчане также приглашают туристов переночевать в своих домах.