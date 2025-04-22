Досрочное голосование на парламентских выборах стартовало в Австралии. ЦИК значительно увеличила число досрочных почтовых бюллетеней. Это значит, что до основной даты выборов (3 мая) может проголосовать половина австралийцев.

Шансы консерваторов, которые противостоят правящей Лейбористской партии, снизил "эффект Трампа". Либералов уличили в идеологической близости с президентом США. Те, в случае победы, хотели вернуть правительство на полный рабочий день и требовали сократить десятки тысяч мест в госсекторе. Считается, что они взяли пример с Трампа и Департамента эффективности правительства Илона Маска.