Доверие к ставленникам США тонет вместе с домами после большого европейского потопа

Испытание водой не прошли. Участившиеся наводнения в Европе стали проверкой на прочность не только граждан, но и их правителей. Испания с этим вызовом явно не справилась. Несмотря на все действия властей, только люди помогают людям.

Сотни жертв непогоды - явный пример беспомощности и бессилия власть имущих. Именно Старый Свет, который поучает остальных, вместо демонстрации единства в трудный момент сидел сложа руки.

Бесконечно можно смотреть на три вещи: как горит огонь, как течет вода и как работают другие. Правительство Испании точно знает в этом толк. Более 220 жертв, основная часть которых в Валенсии, и это неокончательные цифры - вот итог бездействия властей. А ведь такого исхода можно было избежать.

Люди банально не были заранее предупреждены о надвигающемся катаклизме. 29 октября метеорологи предупредили об оранжевом уровне опасности, а буквально через час повысили до красного. Но поздно, ведь вода уже обрушилась на жилые районы, а СМС о стихии и вовсе приходили, когда беда уже заплыла в окна и двери каждого.

Франсиско Васкес, очевидец наводнения:

"Я успел забрать две свои машины с парковки. И когда я забирал вторую, пришла волна. Я успел сесть в машину и не промок, припарковал ее в другом месте, но это было бесполезно. Мне удалось спастись с запасом в несколько минут. Оказавшись дома, моя жена начала кричать, что приближается волна".

Катастрофа затронула 90 % домохозяйств на юго-востоке королевства.

Без электричества в первые дни оставались 150 тыс. человек, и до сих пор многие дома обесточены. У людей все еще нет доступа к водопроводной воде, а с бутилированной то и дело возникают проблемы. Горожане своими силами раскапывают дома от грязи и расчищают улицы.

Согласитесь, не это ли лучшая, пусть и трагичная, иллюстрация безответственности не только национальных, но и наднациональных властей. И подобное может случиться в любой стране ЕС.

Всякий раз, когда требуется принять нестандартное решение, или даже совершить политический проступок европейские элиты просто бегут от ответственности. Еврочиновники знают, что бездействие, скорее всего, останется безнаказанным, другое дело - проявление инициативы. А потому даже спасение утопающих стало делом рук самих утопающих.

Впрочем, благодарность народа своим правителям не заставила себя долго ждать. Испанский король со своей свитой буквально попал из князи в грязи. В поселении Пайпорта местные забросали своих правителей грязью. Нет, ну а что, на Украину у них деньги всегда есть, а как своим помочь, так фига с маслом, а иногда и без.

Но ведь не только Испания стала примером наплевательского отношения к гражданам. Вспомним Польшу.

Туск тоже оказался тем еще жуком. Ситуация плюс-минус одинаковая. Власти палец о палец не ударили, чтобы предотвратить беду. Но если испанцы обвинили во всем, не поверите, но чуть ли не глобальное потепление, то у Варшавы виновны бобры.

Дональд Туск, премьер польского режима:

"Есть приоритеты. Иногда приходится выбирать между любовью к животным и безопасностью городов, деревень и устойчивостью дамб".

Вот только позже выяснилось, что грызуны ни при чем. В стране наблюдается полное отсутствие инфраструктуры, которая позволяла бы управлять водными ресурсами, а также любых способов обеспечить безопасность людям во время чрезвычайной ситуации. Таких наводнений не было с 1997 года, и власти просто расслабились.

Зато теперь придется попотеть, жители пострадавших от наводнений регионов готовят коллективный иск против властей. Люди и здесь остались один на один со своей бедой.

И напоследок отмотаем еще назад. В начале года, когда Нижняя Саксония ушла под воду, канцлер Германии на месте катаклизма топтался с серьезной миной, в ботиночках на краю воды, благодарил спасателей и обещал помощь. Спойлер - не помог.

Естественно такое поведение избирателей не впечатлило, тогда он надел резиновые сапоги. Но снова мимо. В этот раз его обвинили в попытке заработать политические очки на чужом горе.