Драка в автобусе между поляками и гражданином Украины завирусилась в соцсетях
Автор:Редакция news.by
Имитация гостеприимства закончилась. Поляки устали от украинских беженцев. В местных СМИ пишут, что украинцы живут за счет чужого государства, но при этом не проявляют никакого уважения к местным: пьют, хамят, устраивают драки. Очередной подобный инцидент завирусился в соцсетях. В автобусе по дороге из Польши в Германию между группой поляков и гражданином Украины возник конфликт, который перерос в драку.
Ранее правительство Польши приняло законопроект о прекращении действия специальных решений по оказанию помощи украинским беженцам, прибывшим в страну с февраля 2022 года.