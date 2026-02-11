Имитация гостеприимства закончилась. Поляки устали от украинских беженцев. В местных СМИ пишут, что украинцы живут за счет чужого государства, но при этом не проявляют никакого уважения к местным: пьют, хамят, устраивают драки. Очередной подобный инцидент завирусился в соцсетях. В автобусе по дороге из Польши в Германию между группой поляков и гражданином Украины возник конфликт, который перерос в драку.