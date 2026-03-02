Два аэропорта Дубая возобновят работу вечером 2 марта в ограниченном режиме

Два аэропорта Дубая возобновят работу с вечера 2 марта, будет обслужено небольшое количество рейсов, информирует РИА Новости со ссылкой на сообщение властей эмирата.

"Руководство аэропортов Дубая сообщает, что вечером в понедельник в ограниченном формате возобновится их работа - выдано разрешение для небольшого числа рейсов из международного аэропорта (DXB) и аэропорта аль-Мактума (DWC)", - говорится в сообщении медиаофиса властей эмирата.

Пассажиров призвали узнавать информацию напрямую у авиакомпаний и не направляться в аэропорты без подтверждения их рейса.