Два аэропорта Дубая возобновят работу вечером 2 марта в ограниченном режиме
Автор:Редакция news.by
Два аэропорта Дубая возобновят работу с вечера 2 марта, будет обслужено небольшое количество рейсов, информирует РИА Новости со ссылкой на сообщение властей эмирата.
"Руководство аэропортов Дубая сообщает, что вечером в понедельник в ограниченном формате возобновится их работа - выдано разрешение для небольшого числа рейсов из международного аэропорта (DXB) и аэропорта аль-Мактума (DWC)", - говорится в сообщении медиаофиса властей эмирата.
Пассажиров призвали узнавать информацию напрямую у авиакомпаний и не направляться в аэропорты без подтверждения их рейса.
Ранее в понедельник, 2 марта, несколько рейсов было выполнено из Абу-Даби впервые с субботы 28 февраля, в том числе в Москву.