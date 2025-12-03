3.74 BYN
Две европейские страны ограничивают военные поставки Киеву
Автор:Редакция news.by
Прага объявила, что не может передать Киеву обещанные ранее танки Т-72. Формальной причиной названы проблемы с системами управления этими боевыми машинами. Впрочем, такая неисправность может быть, как это принято говорить, дипломатической - в Чехии недавно пришли к власти силы, которые являются противниками передачи оружия Украине.
И одновременно Италия приостановила участие в программе закупки оружия для Украины у Соединенных Штатов. Представитель официального Рима заявил, что в настоящее время продолжаются переговоры о возможном перемирии: в такой ситуации военную помощь можно несколько притормозить. Италия намерена, как указывает МИД этой страны, "сконцентрироваться на дипломатии".
Фото Unsplash