Две европейские страны ограничивают военные поставки Киеву

Прага объявила, что не может передать Киеву обещанные ранее танки Т-72. Формальной причиной названы проблемы с системами управления этими боевыми машинами. Впрочем, такая неисправность может быть, как это принято говорить, дипломатической - в Чехии недавно пришли к власти силы, которые являются противниками передачи оружия Украине.

И одновременно Италия приостановила участие в программе закупки оружия для Украины у Соединенных Штатов. Представитель официального Рима заявил, что в настоящее время продолжаются переговоры о возможном перемирии: в такой ситуации военную помощь можно несколько притормозить. Италия намерена, как указывает МИД этой страны, "сконцентрироваться на дипломатии".

Фото Unsplash

В миреЕвропаУкраина

Теги:

ИталияоружиеЧехиявоенная техника