Две европейские страны ограничивают военные поставки Киеву

Прага объявила, что не может передать Киеву обещанные ранее танки Т-72. Формальной причиной названы проблемы с системами управления этими боевыми машинами. Впрочем, такая неисправность может быть, как это принято говорить, дипломатической - в Чехии недавно пришли к власти силы, которые являются противниками передачи оружия Украине.