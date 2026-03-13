Дьяченко: Конфликт на Ближнем Востоке грозит миру энергетическим кризисом и борьбой за месторождения

Заместитель председателя Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси Олег Дьяченко оценил влияние ближневосточного конфликта на мировую экономику и рассказал, почему белорусам стоит обратить внимание на внутренний туризм.

Факт По словам эксперта, события 28 февраля стали продолжением многолетнего противостояния в регионе, которое тянется еще с 1923-1925 годов.

"Сегодня в конфликт втянуто примерно 15 государств Персидского залива и Ближнего Востока. Ситуация серьезно осложнилась на мировых энергетических рынках, поскольку иранская нефть являлась важной составляющей мировой энергосистемы. Возникли проблемы с ее транспортировкой через Ормузский пролив", - отметил Олег Дьяченко.

Все это закономерно отражается на ценах: стоимость барреля нефти уже колеблется в районе 100 долларов. И, несмотря на решение Международной энергетической ассоциации выделить из стратегических запасов несколько сотен миллионов тонн для балансировки рынка, прогнозы экспертов остаются пессимистичными.

"Рост цен на энергоносители будет продолжаться. Тем более что, по оценкам экспертов, запасов нефти осталось всего на 47 лет. Энергетический кризис в ближайшее десятилетие только обострится. А это приведет к столкновению крупных мировых держав в борьбе за месторождения", - подчеркнул парламентарий.

Интересной тенденцией стало решение США впервые за три года разблокировать часть российской нефти - речь идет о 100 млн баррелей, уже находящихся в танкерах. По мнению Олега Дьяченко, это сигнал к тому, что политика санкций изживает себя: "Я думаю, будет решаться вопрос и о российском газе, поскольку значительная часть потребителей в странах Евросоюза использует его в промышленности. Пора возвращаться в русло международного права и отказываться от политики экономических ограничений".

При этом планы ЕС полностью отказаться от российского газа к 2027 году выглядят все более сомнительными на фоне стагнации европейской экономики.

"В экономике ЕС давно идет стагнация. Крупные промышленные предприятия в Германии и Франции закрываются. Например, Volkswagen согласовал с профсоюзами сокращение значительной части работников. Ситуация в мире меняется, и, возможно, завтра Европа пересмотрит свое решение относительно закупок российского газа", - добавил Олег Дьяченко.

На этом фоне особенно выигрышно выглядит позиция Беларуси, которая выстраивает прагматичные отношения в рамках Союзного государства.

"Пример Беларуси очень привлекателен для стран постсоветского пространства, которые сегодня присматриваются, с каким блоком выстраивать отношения. Благодаря грамотной стратегии Президента и правительства мы получаем газ для промышленности и населения по гуманным ценам. А это заложено в стоимости любого товара", - подчеркнул заместитель председателя Постоянной комиссии Палаты представителей.

Конфликт на Ближнем Востоке внес коррективы и в туристическую отрасль. Сотни тысяч людей вынуждены менять планы, отрасль несет колоссальные убытки. Но Олег Дьяченко напомнил: мир не ограничивается одним регионом.

"Весьма привлекательны страны Юго-Восточной Азии. Мы плотно работаем с Вьетнамом, у нас есть прямой рейс из Минска. Китай - наш стратегический всепогодный партнер, там можно увидеть и исторические достопримечательности, и природные красоты. Индонезия также сохраняет привлекательность для белорусских и российских туристов", - перечислил эксперт.