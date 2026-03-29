Смотреть онлайнПрограмма ТВ
ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоВ миреРегионыКультураПроисшествияЗдоровьеСпортТехнологииКругозор
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

Египет начинает экономить на топливе и электричестве

Египет вводит чрезвычайные меры по контролю за расходом топлива и электричества из-за войны на Ближнем Востоке.

Рестораны, кафе, магазины и торговые центры по всей стране теперь закрываются в 21:00. Уличное освещение приглушают, госслужащих отправляют на удаленку, а по вечерам возможны веерные отключения электричества.

Примечательно, что от новых ограничений освобождаются отели и туристические объекты.

Разделы:

В мире

Теги:

электричествотопливоБлижний ВостокЕгипет