Египет начинает экономить на топливе и электричестве

Египет вводит чрезвычайные меры по контролю за расходом топлива и электричества из-за войны на Ближнем Востоке.

Рестораны, кафе, магазины и торговые центры по всей стране теперь закрываются в 21:00. Уличное освещение приглушают, госслужащих отправляют на удаленку, а по вечерам возможны веерные отключения электричества.