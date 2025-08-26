Смотреть онлайнПрограмма ТВ
ЕК: 19-ый пакет санкций против России будет обсуждаться на неформальной встрече 29-30 августа

Еврокомиссия (ЕК) подтвердила обсуждение 29-30 августа на неформальной встрече глав МИД ЕС в Брюсселе 19-го пакета санкций против России, сообщила представитель Еврокомиссии Анита Хиппер, пишет ТАСС.

"На неформальных встречах министров обороны 28-29 августа и глав МИД ЕС 29-30 августа мы также обсудим, как можно еще больше усилить давление на Россию, и как мы сможем еще активнее и эффективнее поддерживать Украину", - заявила она.

Евросоюз не намерен смягчать или отменять санкции вне зависимости от дипломатических усилий по Украине, и что 19-й пакет будет обсуждаться на неформальной встрече 29-30 августа.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала 19-й пакет санкций на "начало сентября".

