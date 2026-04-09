ЕК обвинила Будапешт в "действиях против интересов и безопасности Евросоюза"

Еврокомиссия за 3 дня до выборов в Венгрии обвинила Будапешт в "действиях против интересов и безопасности Евросоюза". Поводом стали телефонные разговоры министра иностранных дел России Лаврова и его венгерского коллеги Сийярто.

Как заявила представитель Еврокомиссии, у Союза "вызывает тревогу", что "страна ЕС взаимодействовала с Россией". По ее мнению, это якобы означает, что Венгрия "действует против интересов Евросоюза и его безопасности". Теперь от Будапешта требуют "объяснить свои действия".

Более того, заявлено, что глава Еврокомиссии фон дер Ляйен намерена поднять этот вопрос на саммите ЕС в конце апреля.