ЕК предложила ввести 20-25 % налог на сверхприбыль норвежских энергокомпаний

Закрытие Ормузского пролива и энергетический кризис заставил некоторые европейские страны с завистью смотреть на Норвегию, которая на фоне всего происходящего увеличивает доходы от продажи нефти и газа.

Как сообщают местные СМИ, евродепутаты теперь требуют от Осло поделиться неприличными суммами с Украиной и европейскими потребителями. Так, в Еврокомиссии всерьез рассматривают идею налога в 20-25 % на сверхприбыли норвежских энергокомпаний.