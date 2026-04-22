ЕК предложила ввести 20-25 % налог на сверхприбыль норвежских энергокомпаний

Закрытие Ормузского пролива и энергетический кризис заставил некоторые европейские страны с завистью смотреть на Норвегию, которая на фоне всего происходящего увеличивает доходы от продажи нефти и газа.

Как сообщают местные СМИ, евродепутаты теперь требуют от Осло поделиться неприличными суммами с Украиной и европейскими потребителями. Так, в Еврокомиссии всерьез рассматривают идею налога в 20-25 % на сверхприбыли норвежских энергокомпаний.

Впрочем, Осло обвинения отвергает. Министр финансов страны и бывший генсек НАТО Йенс Столтенберг утверждает, что Норвегия и так щедро поддерживает Украину, а глобальная нестабильность может больше навредить ее фонду благосостояния, чем увеличить доходы от нефти.

