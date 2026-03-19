3.65 BYN
2.99 BYN
3.46 BYN
Экономика США не выдержит войну с Ираном, считает соратник Трампа
Автор:Редакция news.by
Соратник Трампа считает, что экономика США не выдержит войну с Ираном. По словам бывшего кандидата на пост главы Федерального бюро статистики Эй Джей Энтони, "американская экономика слабее, чем мы предполагали, а инфляция хуже, чем мы думали".
Как пояснил экономист, в 2025 году наблюдалась тенденция к понижению цен, но теперь из-за повышения стоимости энергоносителей будет противоположный эффект.
К слову, цены на бензин уже достигли своих рекордных значений с 2023 года. А по данным Минфина, госдолг США впервые превысил 39 трлн долларов.