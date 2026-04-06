Экс-генсек НАТО предлагал Совету НАТО обсудить создание "буферной зоны" с Россией
Автор:Редакция news.by
Латвийские СМИ жалуются: бывший глава НАТО был готов фактически "сдать" балтийские страны России. Йенс Столтенберг в своих мемуарах раскрыл подробности, "омрачающие его деятельность".
Оказывается, еще в 2021 году Москве предлагались уступки. Несмотря на возражения Польши и стран Балтии, Столтенберг предложил Совету НАТО - Россия обсудить идею о создании "буферной зоны" с Россией и выводе сил альянса на позиции, существовавшие до 1997 года.
В мемуарах Столтенберг выразил обеспокоенность будущим НАТО в случае второго президентства Трампа, называя распад альянса вполне реальным сценарием.
