Латвийские СМИ жалуются: бывший глава НАТО был готов фактически "сдать" балтийские страны России. Йенс Столтенберг в своих мемуарах раскрыл подробности, "омрачающие его деятельность".

Оказывается, еще в 2021 году Москве предлагались уступки. Несмотря на возражения Польши и стран Балтии, Столтенберг предложил Совету НАТО - Россия обсудить идею о создании "буферной зоны" с Россией и выводе сил альянса на позиции, существовавшие до 1997 года.