Экс-принца Великобритании Эндрю задержала полиция по делу Эпштейна

Скандал в британской монархии: король Карл Третий обещает полное содействие полиции в расследовании против своего брата Эндрю. Обвинения против него связаны с передачей секретных документов Джеффри Эпштейну во время службы торговым посланником Британии.



Бывший принц Эндрю, лишенный титулов, задержан в день своего 66-летия. Король выразил "глубочайшую обеспокоенность" и заявил: "Закон должен взять свое". Полиция проводит обыски в резиденциях Эндрю в Беркшире и Норфолке. В случае доказательства вины ему грозит пожизненное заключение. Это первый арест члена королевской семьи за века, усугубляющий кризис монархии.