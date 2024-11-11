Эксперт о новом железном занавесе: Как быстро эти стены возводились, так они могут и разрушиться

Только военными усилиями нельзя противодействовать вызовам и угрозам, очень важны политические усилия. Об этом в "Актуальном интервью" завил завкафедрой Академии управления при Президенте Беларуси Александр Маркевич во время обсуждения II Минской международной конференции по евразийской безопасности.

Александр Маркевич:

"Конференция очень четко показала, что мы профессионально видим те события, которые происходят и вокруг нас, и на постсоветском пространстве, и в евразийском регионе, и в целом в мире. И самое главное, что мы видим в различных государствах силы, которые поддерживают политику, которую проводит белорусское государство. И эти силы консолидируются вокруг нас".

Он отметил, что миротворческие инициативы Беларуси востребованы и получают практическую реализацию: "Это еще более важно, чем просто декларирование и собирание вокруг себя каких-то сторонников".