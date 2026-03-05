Эксперт Зубец: Если Иран надолго перекроет Ормузский пролив, США придется договариваться

"Что касается экономики, здесь полная неопределенность, потому что непонятно, на какое время Иран перекрыл Ормузский пролив. У Ирана на сегодняшний день есть одно реальное оружие для того, чтобы заставить Запад с собой считаться, - это высокие цены на нефть. То есть, если Иран будет держать Ормузский пролив закрытым месяц, два, три, это приведет к росту цен на нефть порядка 100-150 долларов за баррель. Это единственная возможность поставить американцев в положение, при котором они будут договариваться. То есть мы исходим из того, что перекрытие Ормузского пролива - это надолго, на месяцы. И уже сейчас экономические последствия от этой войны исчисляются десятками, если не сотнями миллиардов долларов".