Эксперт Зубец: Если Иран надолго перекроет Ормузский пролив, США придется договариваться
Конфликт на Ближнем Востоке уже привел к серьезным экономическим последствиям, и, по оценкам экспертов, ситуация будет только усугубляться.
Алексей Зубец, директор Центра исследований социальной экономики (Россия):
"Что касается экономики, здесь полная неопределенность, потому что непонятно, на какое время Иран перекрыл Ормузский пролив. У Ирана на сегодняшний день есть одно реальное оружие для того, чтобы заставить Запад с собой считаться, - это высокие цены на нефть. То есть, если Иран будет держать Ормузский пролив закрытым месяц, два, три, это приведет к росту цен на нефть порядка 100-150 долларов за баррель. Это единственная возможность поставить американцев в положение, при котором они будут договариваться. То есть мы исходим из того, что перекрытие Ормузского пролива - это надолго, на месяцы. И уже сейчас экономические последствия от этой войны исчисляются десятками, если не сотнями миллиардов долларов".