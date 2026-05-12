Electrolux в течение трех лет сократит 3 тыс. сотрудников по всему миру

Шведский производитель бытовой техники Electrolux уже сократил более 10 тыс. рабочих мест по всему миру и объявил о новом этапе увольнений - еще 3 тыс. человек лишатся работы в течение трех лет.

Руководство концерна объясняет непопулярные меры резким падением спроса и необходимостью снижения операционных расходов в условиях жесткой конкуренции со стороны азиатских производителей.