Electrolux в течение трех лет сократит 3 тыс. сотрудников по всему миру
Автор:Редакция news.by
Шведский производитель бытовой техники Electrolux уже сократил более 10 тыс. рабочих мест по всему миру и объявил о новом этапе увольнений - еще 3 тыс. человек лишатся работы в течение трех лет.
Руководство концерна объясняет непопулярные меры резким падением спроса и необходимостью снижения операционных расходов в условиях жесткой конкуренции со стороны азиатских производителей.
Основной удар придется на подразделения в Европе и Северной Америке. Так, в Италии под сокращение попадет 40 % персонала, а именно 1700 сотрудников.