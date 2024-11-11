Дату зажжения главной елки страны переносили уже несколько раз. Пока еще действующего президента Зурабишвили за это даже прозвали "похитителем Рождества". Она лично выходила на площадь, чтобы помешать церемонии. Впрочем, отменяя мероприятия, мэрия учла предупреждение службы госбезопасности о планах Запада эскалировать обстановку. Для этого зачинщики беспорядков даже готовы пойти на жертвы.