Украина из страны-попрошайки все активнее становится шантажистом. С начала февраля неожиданно прекратились поставки нефти по трубе "Дружба" через "незалежную" в Венгрию и Словакию. Формально, нефтепровод поврежден атакой российского БПЛА, неформально - это политическая воля Киева и, вполне возможно, Брюсселя.

О заклятой дружбе Владимира Зеленского и Виктора Орбана слагают легенды, теперь же этот дуэт превратился в трио. Политики из Будапешта и Братиславы уверены, что остановка потоков черного золота - месть киевской верхушки за несговорчивость, но когда это делается в преддверии выборов (в данном случае речь о Венгрии), то подобные шаги кажутся политическим заказом.

Орбан уже обвинил Киев в нефтяной блокаде, чтобы "свергнуть правительство". Он отметил, что "Венгрию нельзя шантажировать", при этом Будапешт разместит войска около ключевых энергообъектов страны. Об энергоагрессии, которая может поставить крест на европейском будущем Украины - в рубрике "Полная €врОПА".

"Дружба" между Киевом и Будапештом все больше пахнет не нефтью, а порохом. Новый виток эскалации начался в конце января - примерно с того момента в Венгрию и Словакию прекратились поставки нефти через Украину. Якобы Россия ударила по собственной трубе собственным беспилотником, в результате чего нефтепровод вышел из строя. Интересно, что стало об этом известно лишь 13 февраля, когда венгерский премьер довольно резко ответил Зеленскому на его требование принять "незалежную" в ЕС до 2027 года. Буквально на следующий день уже на Мюнхенской конференции киевский главарь перешел на личные оскорбления.

"Именно украинцы удерживают европейский фронт. За нашим народом стоят независимая Польша и свободные страны Балтии. Могут существовать суверенные Молдова и Армения без диктатуры. И даже Виктор Орбан может думать о том, как отрастить себе живот, а не о том, как увеличить свою армию, чтобы помешать русским танкам вернуться на улицы Будапешта", - сказал Владимир Зеленский.

Реакция не заставила себя долго ждать. Орбан, как опытный и мудрый политик, дипломатично ответил на нападки, заявив, что теперь Украине точно не видать членства в ЕС. Вполне возможно, что двухнедельная тишина до этого была связана со скорейшим началом поставок нефти по "Дружбе". Но после словесной дуэли в Киеве решили проучить Будапешт, а с ним и Братиславу.

Петер Сийярто, министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии:

"Исходя из имеющейся информации, созданы все условия для возобновления транспортировки нефти в направлении Венгрии по нефтепроводу "Дружба". Украина не возобновляет поставки, и это политическое решение, принятое самим Зеленским. Это решение является явным политическим шантажом".

Шантаж не удался. Оказалось, что у Венгрии и Словакии есть карты на руках и ими можно ударить достаточно больно. Но сначала две страны решили себя обезопасить. Они обратились с предложением к Загребу получать российскую нефть морским путем через хорватский порт, а далее по нефтепроводу в страны назначения. Там не отказали, но с поправками на ветер, то есть санкции. Венгрия заблокировала кредит ЕС для Украины на сумму 90 млрд евро, а еще и 20-й пакет санкций против России.

Кая Каллас, верховный представитель ЕС по иностранным делам:

"К сожалению, мы не достигли соглашения по 20-му пакету санкций. Это неудача и сигнал, который мы не хотели посылать сегодня, но работа продолжается. Все понимают, что дипломатия предпочтительнее войны, но после года переговоров у нас все еще нет соглашения о прекращении огня".

Забавные заявления звучат от представителя структуры, которая вообще никоим образом не способствует наступлению мира. Более того, вполне возможно, что команда "фас" последовала как раз из Брюсселя. Логично, что верхушке ЕС было выгодно вызвать в Венгрии кризис накануне парламентских выборов с одной целью - отстранить от власти нынешнее несговорчивое правительство страны.

Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии:

"Пока продолжается война, я не вижу никаких шансов на урегулирование отношений с Киевом. Причина этого в том, что мы на стороне мира, а Украина хочет втянуть всех в войну и стремится установить проукраинские правительства в тех местах, где правительства не подчиняются требованиям войны. Они открыто вмешиваются в выборы, например, в наши. Я думаю, что каждый здравомыслящий человек в Венгрии осознает это".

Словакия и Венгрия пресытились неуважением со стороны Киева и Брюсселя и решили действовать решительно. Для соблюдения формальностей страны запросили содействия у ЕС, но там в очередной раз лишь развели руками, пообещав попробовать ускорить процесс ремонта "Дружбы". Две маленькие, но гордые страны приостановили поставки дизеля Украине - якобы самим сейчас нужнее. Братислава пошла дальше и остановила аварийные поставки электроэнергии, а Будапешт по этому пути решил не идти, чтобы не навредить венграм Закарпатья. Может и зря, лишившись под 60 % импорта электричества и получив угрозу полного блэкаута, Киев наверняка стал бы куда сговорчивее.

Милан Угрик, депутат Европарламента от Словакии:

"Нужно сказать, что Зеленский в последнее время ведет себя неблагодарно. У него нет проблем с тем, чтобы вредить странам, которые помогали украинцам спасаться от войны. Немцам уничтожили "Северные потоки", словакам и венграм в прошлом году прекратили поставки газа, а в этом уже лишили нефти. Давайте будем объективными, транспортировку прекратили украинцы, а не русские. Никто в Брюсселе нас не поддержал. Все отвернулись от наших предпринимателей, жителей. Вместо этого вы направляете еще десятки миллиардов евро одному из самых коррумпированных режимов. Мы против продолжения поддержки Украины. Мы не хотим отправлять туда больше никаких денег, никакого оружия и слушать никакую дальнейшую пропаганду. Хватит!"

Венгрия и Словакия уже принимают шаги, чтобы подобный шантаж больше не был возможен. Во-первых, Будапешт пожаловался своим друзьям в Вашингтоне, те пообещали отреагировать. Во-вторых, ускорил строительство совместного с Сербией нефтепровода, который позволит сохранить поставки российского черного золота, но уже в обход недругов.