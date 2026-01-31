3.75 BYN
2.85 BYN
3.41 BYN
Энергокризис в ЕС: в Латвии дорожает отопление
Автор:Редакция news.by
Отопление для жителей Латвии за январь 2026 года может подорожать на 50 %. Как сообщают латвийские СМИ, предприятия теплоснабжения готовятся увеличить счета в 1,5 раза по сравнению с декабрем.
Слова "кризис" пока избегают, но все движется к этому. Впереди февраль, а решения, как снизить бремя для плательщиков, пока не нашли.
Между тем, январь 2026 года стал в Латвии самым холодным месяцем за последние 13 лет: средняя температура опустилась до минус 10 градусов, а в некоторых районах до 20-25 градусов мороза.