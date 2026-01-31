Энергокризис в ЕС: в Латвии дорожает отопление

Отопление для жителей Латвии за январь 2026 года может подорожать на 50 %. Как сообщают латвийские СМИ, предприятия теплоснабжения готовятся увеличить счета в 1,5 раза по сравнению с декабрем.

Слова "кризис" пока избегают, но все движется к этому. Впереди февраль, а решения, как снизить бремя для плательщиков, пока не нашли.