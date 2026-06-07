Эпистолярный жанр по-украински: кому на самом деле нужно открытое письмо Зеленского

Когда идет большая война, у народа формируется особый ритм жизни, но у народных избранников Украины он, похоже, по-настоящему уникален.

Неоднозначный случай произошел во Львовской области, в горсовете Каменки-Бугской. Заседание у депутатов закончилось в час дня, и они перешли к неформальной встрече и обеду, забыв выключить камеру (в Украине сейчас принято все стримить в Youtube). Запись, естественно, быстро удалили, но осадок остался.

На часах 13:18, бойцы в это время гибнут в траншеях, а чиновники без стеснения берут в руки стаканы. Скандал вышел на всю Украину, потому что вопрос оказался предельно прост: простым гражданам предлагают идти сражаться за родину, а депутаты проводят пышные обеды. Война войной, а обед - по расписанию.

Показательно другое. Эта история идеально иллюстрирует колоссальную поляризацию украинского общества. Пока простые украинцы "играют в догонялки" с сотрудниками ТЦК, чиновники живут отлично, уверенные, что "война все спишет". Тогда для кого нужно заключение мира? Для чиновников, которые сегодня и так живут неплохо?

И на этом фоне 4 июня 2026 года Владимир Зеленский, освоив эпистолярный жанр, написал открытое письмо президенту России Владимиру Путину, которое как раз про то самое разделение. По сути, Зеленский играет в мирные соглашения.

Письмо Зеленского: правдивые слова или скрытые смыслы?

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига подал это послание как серьезное и значимое предложение о прекращении войны, с четкими шагами и приглашением на личную встречу. Звучит красиво, кто бы спорил? Но если читать письмо целиком, а не выдержки из СМИ якобы о желании Зеленского прекратить войну, картина становится сложнее и далеко не такой одномерной.

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Основная задача письма проста и цинична - чтобы о нем говорили. И эта задача отчасти выполнена - информационное пространство переполнено обсуждениями. Сам Зеленский уже успел заявить, что действия Москвы "нивелируют украинские миротворческие посылы". То есть логика классическая: украинцы - голуби мира, а русские ничего не хотят. Однако Владимир Путин понимает, что это ловушка, и заявил, что "это письмо с элементами хамства". Даже западные СМИ охарактеризовали письмо как по большей части пропаганду, а не мир.

Ловушка для Путина и легитимизация Зеленского

Предположим, Путин согласился бы на встречу, скажем, в Саудовской Аравии или другой стране, но тогда российский президент, просто оказавшись в одном кадре с Зеленским, легитимизировал бы украинского коллегу. А ведь российские СМИ и официальные лица называют Зеленского "просроченным" и "нелегитимным" президентом. И вдруг российский лидер окажется рядом с Зеленским за столом переговоров - значит, Россия де-факто признает его.

А если бы стороны что-то подписали, возникала бы "двойная вилка": позже Киев мог бы спокойно нарушать договоренности и заявлять: "А с кем вы подписывали? Зеленский не был легитимным президентом". Хитрый ход, ничего не скажешь.

Главный адресат письма - не Путин. Тогда кто?

Но, пожалуй, самый важный внутренний адресат этого письма - собственная аудитория Зеленского. Письмо позволяет нивелировать социальное напряжение, которое копится внутри Украины. Власть словно говорит народу: "Я всеми силами пытаюсь прекратить войну. А то, что ТЦК продолжает ловить вас по полям и лесам, является вынужденной мерой. Что Европа согласилась депортировать мужчин и не продлевать им вид на жительство? Это тоже вынужденная мера. Я предпринимаю все необходимые шаги".

И действительно, Украина "добилась" от европейских партнеров серьезного шага: практически все страны ЕС единогласно согласились депортировать мужчин призывного возраста для предоставления Киеву нового мобилизационного ресурса для продолжения конфликта. Так что картина складывается цельная: на словах - мир, на деле - новая волна мобилизации.

Европейский фон: "миротворцы" с рейтингами на дне

Письмо Зеленского появилось не в вакууме. Буквально на днях Великобритания, Франция и Германия совместно заявили о создании некой коалиции для выстраивания диалога с Россией. Звучит пафосно. Но если посмотреть на внутриполитическое состояние этих лидеров, ситуация становится почти комичной, если бы не такой грустной.

Германия: у канцлера Фридриха Мерца рейтинг доверия составляет 15 %.

Великобритания: премьер-министр Кир Стармер в глубоком кризисе - на улицы выходят люди после убийства молодого британца мигрантом из Индии с ритуальным ножом.

Франция: об Эммануэле Макроне и говорить нечего - там постоянные скандалы и падение рейтинга.